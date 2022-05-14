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醫師指疫情高峰在522　羅一鈞曝「每日10萬例時間」

▲▼指揮中心4/26記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情高峰時間。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，目前有醫師預估，疫情高峰落在5月22日，最高單日將有12.3萬例，醫療應變組副組長羅一鈞今（14日）指出，綜合起來目前趨勢，一般認為高峰落在五月中下旬，今天5月14日，目前看起來高峰可能落5月20至30日，快一點就是5月20日，晚一點就五月底，也可能跟疫情北中南區是不同。

根據指揮中心公布資料，今天新增6萬3964例本土病例，3萬451例為男性，3萬3488例女性，台北市降回萬例以下，僅剩新北市病例破萬。

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而有醫師預估，這波疫情高峰落在5月22日，最高單日將有12.3萬例，媒體關心疫情高峰是否如該醫生預估？暫時代理發言人的羅一鈞表示，先前跟一些學界做的推估綜合看起來，目前趨勢一般還是認為高峰落在五月中下旬，今天是14日，就要進入中旬，目前看起來高峰可能落在5月20到30日，快就是20日，晚一點就是五月底，但也可能跟北中南區疫情是不同。

羅一鈞進一步說明，北部疫情開始比較早，目前確診人數最多，但中南部也有一些增加情況，但大部分縣市現在仍是高原情形，這周末過完再看數目，從分區來看，會影響推估判斷，至於高峰有多少，先前有低推、高推等，現在看起來還沒到達低推估，故未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。

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