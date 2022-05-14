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他見蔡英文出手了！　驚曝認證「陳時中這3點做不好」

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文昨（13日）於總統府邀集防疫諮詢會議，會議中指示「3大防疫原則」，其中包括持續增購藥物、北北基桃優先增設大型篩檢站、簡化確診民眾看診流程。對此，資深媒體人黃揚明認為，蔡英文這個舉動是間接出手認證，「陳時中做不好的地方」。

總統蔡英文13日「指示3大防疫原則」：

第一、結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

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第二、除篩檢站外，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌，把握高風險患者黃金治療時間。

第三、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並持續規劃多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，以及穩定提供民眾相關防疫物資。

▲▼蔡英文防疫3指示 。（圖／蔡英文臉書）

 ▲蔡英文13日於總統府邀集防疫諮詢會議，會議中指示3大防疫原則 。（圖／蔡英文臉書）

黃揚明昨在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，總統蔡英文第一次開擴大防疫會議是在4月6日，開完這場會議後，總統因為家人確診居家隔離，「不過今天講的這3大指示，其實在4月6日就應該想到。」

黃揚明指出，「全國4月6日的本土確診個案為300多人，現在是200倍！」如果政府能在這天會議上就把該有的藥物、快篩、篩檢能量等，全部彙整一遍，如今國內的狀況或許就會不同。

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲新莊的台北醫院昨日PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

黃揚明認為，中央現在才說北北基桃大型篩檢站要開，但就是因為當初快篩準備不夠，才會出現人民才要去急診排隊等等狀況。他進一步提到蔡英文的3大指示「誰都想得到」，而且這些指示更是間接承認了陳時中做不好的地方。

「蔡英文的防疫會議，就是在為陳時中擦屁股！」前民進黨立委郭正亮在節目中也表示，蔡英文當然看到鋪天蓋地都是沒有快篩劑，如果小黃司機去一般藥房排隊，卻1、2個小時就賣完了，想看看誰能夠這樣排隊？

郭正亮直言「這就是現實的問題，這也意味著指揮中心整個超前準備，完全不及格。」

▼衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲衛福部長陳時中出席衛生及環境委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

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