LIVE／3類人下周開打第四劑　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土達6.4萬例，確診是否持續飆升？另外，發言人莊人祥因同住家人確診，緊急居家隔離；而指揮中心規劃下週開打第四劑，3個族群優先，相關議題有待記者會說明。

新冠本土疫情延燒，昨日新增6.4萬人確診，另增加41人死亡，創下有史以來新高。不過，數字比前日少，也與外界預估的10萬例相差甚遠，陳時中昨日在疫情記者會中坦言，緩坡會讓疫情時間拉得更長，「但只有一天很難判定。」

而指揮中心上午緊急通知，莊人祥同住家人昨日經PCR檢驗為陽性，莊人祥今日快篩檢驗陰性，目前健康狀況良好，刻正進行居家隔離；發言人之職務，暫由醫療應變組羅一鈞副組長代理至5/20。

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指揮中心已規劃下週開打第四劑，對象為65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群。北市上午也宣布，已媒合台大等19家醫院，符合之長者明日起即可上網預約，後日起開放接種。另外，Novavax公司宣布向台灣申請EUA，食藥署也證實收到藥毒理、臨床數據等資料，審查完就會開專家會議。

隨著輕症居家照護上路，口服藥物採購與取得管道也成了國人關注話題，指揮中心昨日公布「各國口服抗病毒藥物儲備情形」，台灣藥物儲備量為82萬5000，採購量佔人口百分比3.55%，僅低於英國7.41%、美加也有3.95%。

因應輝瑞Paxlovid藥物禁忌繁多，指揮中心將擴大默沙東莫納皮拉韋配送據點，方便民眾取得，指揮官陳時中更透露已簽訂5萬份新約和5萬份開口合約，下週也會有5萬份到貨，記者會也有望對發配據點做進一步說明。

另外，快篩實名制買氣昨起有下滑趨勢，指揮中心昨公布販售情形，可販售41萬份中截至中午仍有近21萬份可售，已售完家數也未達一半，僅有1417家，相較於過去幾天都有2千家賣完略降。超商販售的自費快篩也有剩，「第一天100%完售，第二天只售90%」。實名制快篩販售量是否下降？若買氣持續下滑，是否考慮調整配送策略？下午記者會也有望一併說明。