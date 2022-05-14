印度突禁小麥出口！烏俄戰爭加劇供應困境　全球糧食告急

▲印度宣布禁止小麥出口，禁令立即生效，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在熱浪和乾旱持續侵襲下，「全球第二大小麥出口國」印度在當地13日突然宣布即刻禁止小麥出口，以穩定國內的小麥供應與價格。市場分析指出，印度限制小麥出口造成的缺口短期內難以被填補，因此全球恐怕將陷入一陣「小麥荒」。

綜合路透社與印媒報導，自俄羅斯2月底侵烏克蘭以來，黑海地區的小麥出口大幅下降，導致全球市場極度仰賴印度的小麥出口，也讓印度4月的小麥出口量飆升至140萬噸，創下10年來的最高紀錄。

然而，印度自今年3月以來就不斷受熱浪和乾旱威脅，3月的氣溫更飆升至1901年以來最高的一次，除了重創印度的小麥產量、導致當地小麥價格飆漲外，也破壞了印度的出口預期。

政府調查發現，印度今年的小麥產量可能只有9500萬噸左右，比修正後的預估值1.05億噸相差甚遠，因此為了確保國內小麥供應與穩定國內價格，印度政府13日宣布立即禁止出口小麥，除非是那些已簽發不可撤銷信用證的出口，或是印度政府基於糧食安全，特別為高度依賴小麥的國家發出的出口許可，才可被豁免。

印度指出，全球小麥價格飆漲，以及保護印度和周邊脆弱國家糧食安全是印度修改出口政策的催化劑。不過有市場分析指出，由於全球其他小麥產區的氣候一樣不佳，加上目前烏俄戰爭未平，佔據了全球小麥產量14%的烏俄短期內也無法出口小麥，因此印度禁止小麥出口造成的缺口短期內難以被填補。