俄國逃兵慘了！普丁從指揮官下手　不想打仗「剝光示眾」載走消失

▲ 俄烏開戰以來頻傳俄兵厭戰，寧願找子彈挨也不願上戰場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已逾2月，俄軍傳出因後勤不善、戰損嚴重而士氣低落，甚至自毀裝備、攻擊指揮官或自己找子彈挨，只為避免上戰場。烏軍內部消息指出，俄國已經派出惡名昭彰的軍官到烏國，嚴厲懲罰拒絕戰鬥的指揮官，甚至逼他們當眾脫光，開車載走後下落不明。

根據《每日星報》，烏克蘭特種部隊（Special forces of Ukraine）攔截一通俄兵的通話，他在電話中透露，俄國南部軍區惡名昭彰的副指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）中將被派到烏克蘭就是為了殺雞儆猴，給逃兵一點警告。

這名俄兵解釋，有部分部隊拒絕前進，然而「穆拉多夫來了，舉行一場公開審判」，「指揮官不想帶下屬去送死，所以他（穆拉多夫）昨天就他X的抓指揮官來殺一儆百」，不僅剝光他們的衣服，還命令他們掏出口袋裡所有物品，綁住他們的雙手後以巴士載走。

這段錄音尚未經過證實，無法得知與哪支俄軍部隊有關，被載走的指揮官下落目前不明。不過，烏方攔截到的另一通電話中，一名俄兵更稱總統普丁是「瘋老頭」，批評他對烏克蘭的入侵行動。

美國五角大廈官員9日提到，有大量報導顯示，在烏克蘭的俄國軍官抗命，拒絕帶領部隊投入前線。《紐約時報》3月也曾報導，有俄國部隊集體放下武器。曾任美國國務院政策規劃人員的歷史學教授金馬吉（Michael kimage）表示，俄軍確實有士氣低落的理由，因為戰爭進行不順利，目標不明確，且與鄰國作戰對士兵造成心理負擔。

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