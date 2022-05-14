妙齡女墾丁南灣陪男友潛水死亡　業者沒投保還拒賠...法官打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

許姓女子陪同男友到墾丁南灣參加潛水課程，她雖未報名體驗，但潛水公司人員借給潛水用具讓她潛水，事後發生死亡，其家人向潛水公司要求賠償250萬元，潛水公司雖以她不是報名學員才未為她投保傷害保險；法院審理認為她以1萬元向該公司購買提供氣瓶暢游方案還在有效期內，當天也由公司提供裝備以車載她前往潛水海域，有營業行為，判決潛水公司應賠償她的家人250萬元，可上訴。

許姓女子於2020年11月21日，陪同盧姓男友到墾丁一家潛水公司參加潛水課程，由潛水公司提供潛水裝備，事後，潛水公司指派賴姓教練帶領許女、盧男到南灣海域潛水；盧男身體不適，登上潛水平台休息，僅賴姓教練與許女再次共同下潛，許女於潛水過程中遭遇意外事故，經其他漁船施救、送醫，仍於同日死亡。由於潛水公司未替許女投保傷害意外險，其最低保險金額為250萬元，許女家人向法院提出侵權損害賠償，向潛水公司求償250萬元。

潛水公司以許女已領得PADI之初階開放水域潛水員證書，並有多次自行潛水經驗，其於2020年11月21日係為陪同盧姓男子參加潛水體驗課程，而向公司借用潛水衣、浮力調整背心、氣瓶、調節器、潛水錶等安全無瑕疵之潛水裝備，男友身體不適後，自行起意與賴教練再次下潛，才發生不明意外而死亡，公司並未提供許女有償之帶領潛水服務，僅係無償出借潛水裝備，因此不需賠償。

法院審理，發現許女曾支付1萬5000元費用以該潛水公司開設之PADI初階開放水域潛水員課程，且於2020年3月1日領得該課程證書；另以1萬元向該公司購買提供氣瓶之暢游方案，契約期間自2020年8月16日起至2021年8月16日止；2020年11月21日係為陪同盧姓男友參加潛水體驗課程，而使用被告提供之潛水衣、浮力調整背心、氣瓶、調節器、潛水錶等潛水裝備，跟隨公司為盧男安排之賴姓教練任及盧男進行潛水等情事。

法官判決，潛水公司與許女間存在既有之消費關係，且案發當時，許女的潛水活動，係由公司提供潛水裝備，並在公司同意後，搭乘被告安排的車輛、水上摩托車所拖行之香蕉船抵達潛水地點，跟隨被告指派之教練，陪同友人進行潛水課程，堪認公司帶客從事水域遊憩活動具營利性質者，且許女實質上即為公司所帶領遊客，自應為許女投保傷害保險，判決潛水公司應賠償250萬元。