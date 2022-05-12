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大陸 大陸焦點 特派現場

西藏航空「飛機衝出跑道起火」36人送醫！民航局：發動機擦地起火

記者鄭思楠／綜合報導

重慶江北國際機場一架西藏航空公司從重慶飛往西藏林芝的航班今天（12日）上午偏出跑道並起火，影片中可見到黑煙直衝天際，機身前段變得焦黑。隨後，大陸民航局發通報稱，根據機組反映，飛機在起飛過程中出現異常，按程序中斷起飛，偏出跑道後發動機擦地起火。

據《澎湃新聞》報導，據現場網友拍攝的多段影片顯示，西藏航空空中巴士A319客機在跑道上著火，機身左側燃起大火，該航班機組人員和旅客緊急撤離現場，機身有充氣滑梯釋放。數輛消防車隨後到達現場並開展救援。畫面顯示，現場明火已撲滅。

大陸民用航空西南地區管理局發通報指出，2022年5月12日，西藏航空公司TV9833航班在執行重慶-林芝客運任務時，在重慶機場起飛滑跑過程中偏出跑道。根據機組反映，飛機在起飛過程中出現異常，按程序中斷起飛，偏出跑道後發動機擦地起火，目前已撲滅。

通報指出，機上共計122人，其中旅客113人，機組9人，已全部安全撤離。在撤離過程中，有36人擦傷扭傷，已及時送當地醫院檢查。目前，重慶機場1條跑道關閉，其他2條跑道正常運行。民航西南地區管理局、重慶監管局已啟動應急預案，並於第一時間趕赴現場開展調查處置。

▲西藏航空一架班機衝出跑道起火燃燒。（圖／翻攝微博）

▲西藏航空一架班機衝出跑道起火燃燒。（圖／翻攝微博）

航旅縱橫客戶端信息顯示，編號為B-6425的飛機機型為空客319-100，機齡9.5年，座位數128個。該架飛機飛行次數為1120次，飛行時長2560.8個小時，飛行里程超172萬公里，日飛行時長為7.83個小時。

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