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醫美名醫和小三滑進摩鐵！　元配埋伏抓姦搶浴巾挨告...下場曝

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲彰化一余姓醫師娘發現丈夫外遇，與徵信社共同闖入摩鐵抓姦，反被丈夫提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化43歲余姓醫師娘發現開設醫美診所的丈夫外遇，委託徵信社蒐證，等醫師和小三在汽車旅館幽會時，余女夥同徵信社4人闖入房內，強行奪走床上的浴巾，並拍攝醫師和小三的裸體。經醫師提告，彰化地院以共同犯侵入住宅罪、共同犯強制罪，處余女應執行拘役50日，易科罰金5萬元，其他徵信人員遭判執行拘役30日到50日不等。

偷吃的醫師在醫美專業上頗有名氣，常上相關節目談醫療資訊。根據判決書，醫師娘余女發現丈夫有外遇，委託徵信社蒐集證據，110年1月25日徵信社得知，醫師在晚間7時許到汽車旅館610號房留宿，立馬通知余女一同前往，並訂下醫師入住房的正前方和旁邊的房間，一夥人一同在對面房監視，等待闖入610號房的時機。

到了晚間快8點，小三終於出現，打開610號車庫大門上3樓房間，眾人尾隨進到房間外，屏息聆聽房內動靜，等到蒐證時機成熟，由余女打開房門帶頭進入，果然醫師與小三赤裸在床，余女強行奪走床上的浴巾，一徵信社人員持手機猛拍床上2人裸體蒐證，其他人則在房門、樓梯口把守，牽制2人行動，醫師事後憤而提告。

經彰化地院審理，余女等人侵入住宅，又以強暴方式強行取走浴巾，持續對2人拍照、錄影，使其無法安寧休息，應分論併罰。考量余女過去為護理師，和醫師育有2名子女，仍要負擔家計與房貸，與醫師正進行離婚訴訟中，最後以共同犯侵入住宅罪、共同犯強制罪，處余女應執行拘役50日，易科罰金5萬元，其他徵信人員遭判執行拘役30日到50日不等。

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