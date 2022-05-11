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社會 社會焦點 保障人權

登記結婚當天就約砲！渣男「再劈前女友、偷吃同事」判賠百萬

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一趙姓女子在結婚當天，發現老公竟用交友app約炮，後又劈腿前女友和女同事，憤而提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一趙姓女子在登記結婚當晚，就發現老公賴男用交友app約陌生女子見面，從婚前到結婚當日不斷劈腿，兩人因此在結婚當日不歡而散。之後賴男不僅不回家，還被趙女發現他與前女友賴女復合、和女同事薛女搬入新家同居。趙女憤而提告，對賴男和其劈腿對象求償金神撫慰金共200萬，經台中地院審理，判賴男應賠趙女100萬，賴女和薛女應各賠償3萬元。

判決書指出，趙女與賴男在110年2月18日登記結婚，原本以為是幸福的開始，結果當日晚間趙女就發現賴男用交友app約陌生女子見面，不查還好，一查發現賴男從交往至結婚當日一直不間斷劈腿多名女性，各大交友app都有賴男身影。趙女只好認為這都是「婚前發生」的事情，本想選擇隱忍，結果隔天老公就處於半失聯失蹤狀態，還封鎖趙女所有社交平台帳號，只留LINE和手機訊息聯絡，趙女多次要求賴男回家同住，都被賴男已讀。

到了同年6月25日，趙女才發現來賴男已和前女友賴女在4月上床、5月復合。不僅如此，7月趙女又在臉書上發現賴男和同事薛女兩人甜蜜在臉書放閃，薛女發文表示已和賴男搬入新家，「要過真正的2人世界」，下面留言全是薛女親友對2人的祝福，薛女妹妹還稱趙男為姊夫。看到這些，趙女身心飽受打擊，對賴男、賴女、薛女3人提告，共求償200萬元。

全案審理時，賴男辯稱，他與趙女登記結婚當日就已不歡而散，已向法院訴請婚姻無效，薛女與他只是同事關係，與前女友賴女也沒有發生性關係；賴女則表示，直到趙女聯絡她之前，她根本不知道賴男已婚，知道賴男已婚就和他沒任何關係了；薛女也辯稱和賴男只是同事關係。

法官根據趙女提供的網頁截圖和對話紀錄等證據，認為賴女和薛女確實與賴男逾越一般男女交往分際，但無法證明2人知道賴男已婚，法官判處2人皆在不知情下，侵害趙女配偶權。

另外，賴男於婚前並延續至婚姻狀況下，在交友軟體上四處約砲，除了被告2女至少還和其他7名不知名女子有露骨對話、互傳私密照。最後法官判處賴男應賠趙女精神慰撫金100萬，賴女和薛女應各賠償趙女3萬元。

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