女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

記者魏有德／綜合報導

天津南開大學數名教授分別遭舉報疑似騙女學生發展婚外情等「道德敗壞」或學術教學上欺瞞學校的情形。其中一名女學生8日在微博上發出實名舉報影片，內容直指她在306天內透過電話、郵件、當面遞件等方式舉報一位藝術與美學院講師陳泰鎖，校方全無回應，猶如石沈大海，引起外界關注。

▲南開大學女學生實名舉報講師「道德敗壞」。（圖／翻攝微博）

由於南開大學多名教授陸續被女學生實名舉報，事件在近日成為網友熱議內容，讓校方感受壓力。對此，南開大學校務人員表示，「學校肯定注意到這些事，正在調查處理中，學校也非常重視這些事，的確有（三位教師）實名舉報。」

▲被舉報的南開大學藝術與美學院講師陳泰鎖。（圖／翻攝九派新聞）

微博名稱為「無敵小宇宙你腫麼這麼萌」的女學生在影片中控訴，她已經實名舉報306天，期間透過電話、郵件，當面遞件及現場出示身分證的各種方式，多次向辦公室主任等負責人舉報講師陳泰鎖，「至今2022年5月8日，沒有任何答覆。」

女學生表示，她舉報陳泰鎖違反教學紀律、欺瞞大眾杜撰年齡、公權私用，甚至在騙她交往時偷拍偷錄等「道德敗壞」的高端操作。此外，女學生也澄清是依教育部規範，循教育體系舉報，所以才沒有前往法院提告等網友質疑。

據了解，南開大學還有另一名教師李文韜被學生舉報，已經結婚仍欺騙女學生感情並發生關係，分手後又以認識各種權力機關和黑社會為由威脅女學生，不讓其公開關係；也有北大女碩士欲報考南開大學博士班被教授尹滄海灌醉性侵，事後以錄取為由進行安撫。