董座高調外遇！小三毀約再向關老爺求在一起　董娘驚知真相怒了

▲旅行社林姓董座外遇，竟大膽帶小三出入旅社。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市旅行社林姓董座，外遇顏姓小三，正宮發現後提告，小三答應不再聯繫換撤告。豈料2人不甩和解，竟高調出入旅社，林姓董座更甜蜜稱「我要牽妳的手一起走進去讓人拍照」、「在行天宮向關老爺祈求和你在一起」正宮不滿找警察到旅社抓猴，當場看見2人恩愛畫面，決定對丈夫及小三提告求償各100萬。

正宮主張，2020年間發現丈夫與小三暗通款曲，認為2人侵害她配偶權，提起訴訟，訴訟中達成和解。豈料，小三竟又在和解後持續與林男持續連繫，並大方手牽手出入在林男開的旅行社，正宮決定不原諒，提告到底，並向2人求償各100萬元。

林男與小三向法官無辜表示，正宮請求金額過高，無法負擔，請求駁回。

法官勘驗正宮提出LINE對話紀錄、旅社現場照片，發現2人對話不僅互訴愛意，並約定前去旅社，林還稱「我要牽妳的手一起走進去讓人拍照」、「好，誰怕誰，我倆可高調點」、「我這輩子只有（唯一）在行天宮向關老爺祈求和你在一起」、「真愛兩字放在心裡」。

法院審理後，認2人確有不倫私情，斟酌正宮為高職畢業，任職旅遊業，林男擔任公司負責人，109年度所得各約10餘萬元、20餘萬元且審酌雙方另案和解，卻又違反承諾仍不倫往來，導致正宮因此罹患憂鬱症，判2人各賠40萬給正宮。全案可上訴。