和人夫「只穿內褲」被抓包！小三辯「很正常」　判賠正宮30萬

▲台中一名人妻去年10月返家拿東西，未料一開門卻驚見老公和小三衣衫不整躺在床上，怒求償100萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名人妻去年10月返家時，未料才剛一打開家門，就驚見老公和小三兩人衣衫不整，共睡一床，老公身上只有一條內褲，小三的身上也只穿了一條內褲，當場氣炸，怒對小三求償100萬元。不過老公則辯稱，當天並不知道小三後來躺在旁邊，而小三也指出，她和人妻老公並無曖昧對話，當天是因為幫忙顧小孩累了，加上人夫和小孩都睡著了，她沒位子可躺才會躺在旁邊，不過不被法官採信，判小三需賠償人妻30萬元。

判決書指出，人妻怒控小三明知老公已婚，卻和老公發生婚外情，2人還多次在他們夫妻所承租的租屋處多次發生性關係，並有曖昧對話，互訴愛慕之意。一次，她本欲回家拿東西，誰知道才剛打開房門，就看到老公和小三2人衣衫不整地躺在床上睡覺，小三的內褲還被脫下放在旁邊，讓她當場氣炸，怒向小三提告，求償100萬元。

庭審時，小三則向法官辯稱，當天她是有經過夫妻倆的同意借住客房，客房平時並無上鎖，當天她先去洗澡後，請人夫幫忙照看小孩，沒想到洗完澡回來，就看到人夫和小孩都睡著了，她只好順應睡在人夫旁邊，但強調2人彼此間有距離，且2人並無曖昧對話，就算有她也沒有回應，認為該段對話是被偷拍所得。

小三還指出，該間租屋處是夫妻倆和她，並有一名李姓男子共同承租，她在她自己的房內穿著輕鬆，僅穿上衣與內褲，再正常不過。

而人夫也指稱，並沒有和小三發生性關係，當天他只是照常回家，回來後和小三的小孩玩了一下後也正常躺在床上睡覺，不知道後來小三躺在旁邊。

不過台中地院審理人夫和小三2人對話卻發現，小三曾傳訊給人夫表示，「我們對話要記得刪除，不然被你老婆看到就慘了」，人夫則回以，「不會，我手機她不敢動」，小三再回，「你確認？還是習慣刪除吧」，並有「明天不用上班是不是？」、「要啊，沒妳陪睡不著」、「至少昨天有抱一下」等對話，顯然2人已超過一般男女正常交往分際。

法官指出，儘管人夫表示當天只是正常回家上床睡覺，但一般夫妻正常下班回家後，只會躺在家中主臥夫妻2人之床上睡覺，但人夫下班回家後卻躺在有小三居住之客房上睡覺，顯見確實有侵害人妻之配偶權；而小三辯稱，當天她是請人夫幫忙顧小孩，等她洗完澡出來，發現人夫和小朋友都睡著了，只好躺在人夫旁邊等語，法官則認為，再怎麼樣小三都可以把人夫叫起，何況當時人夫只穿一件內褲，小三身上更只穿一件上衣和內褲，無法想像小三竟說這樣「很正常」，實在無法理解，不採信2人辯詞，判小三須賠償人妻30萬元。