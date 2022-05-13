他幫老婆更新手機驚覺被綠了　崩潰問：這麼快就把身體給出去

▲謝男得知妻子婚外情，難過地問妻子「怎麼這麼快就把身體給出去」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名已婚的鄧姓女子，與擔任超商經理的蔡姓男子發生婚外情，某次鄧女丈夫替她更換手機軟體時，發現2人已交往3、4個月並發生性關係，甚至討論「可能懷孕需要驗孕」，難過得質問妻子「怎麼這麼快就把身體給出去」、「做愛的次數」，丈夫也憤而向蔡男求償，一審判蔡男須賠40萬元，經提起上訴，二審駁回維持原判。

判決指出，鄧女與謝姓丈夫於2016年底結婚，2021年4月間，鄧女請丈夫協助更新手機軟體時，謝男無意間看到妻子與蔡男的LINE對話，驚覺被戴了綠帽，遂將對話畫面翻拍下來。

謝男從LINE得知妻子與蔡男已交往3、4個月，有諸多討論雙方性行為，甚至可能懷孕需要驗孕等親密對話，先是氣得直問妻子「做愛過的次數」，妻子回答「手指數得出來」；謝男傳訊給妻子「妳婚外情這才三四個月，怎麼會這麼快就連身體都給出去」、「你說手指數得出來，我昨晚還在想是一隻手還是兩隻手，我竟為了這個失眠」，鄧女始坦承與蔡男發生3次性行為。

事後謝男向蔡男求償100萬元，蔡男不否認與鄧女有性行為，但主張謝男偷看、翻拍鄧女手機的對話紀錄，已侵犯隱私及秘密通訊自由，應無證據能力，且謝男與妻子婚姻早有破綻而難以維持，有離婚可能。

法官審酌，民事訴訟法對於證據能力並未設有規定，而謝男翻拍LINE對話，取得方式非以強暴或脅迫等方式為之，且對象僅限於夫妻雙方，以及有相姦行為的第3人，就保護法益與取得之手段間，尚不違反比例原則，認為具有證據能力。

一審認為鄧女與鄧男交往、發生性關係時，與謝男的婚姻關係仍存續中，已侵害丈夫的配偶權，判蔡男應賠償謝男40萬元，雙方不服提起上訴，二審駁回維持原判。