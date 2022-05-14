　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

疫情升温糖友們你準備好了嗎？名主持人教你有效「降血糖」

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

新冠病毒疫情升溫，人類與病毒「和平共存」勢不可免，但根據美國疾病管制中心提醒，不管是第一型或第二型糖尿病者更有可能染上新冠肺炎重症，與沒有糖尿病的人相比，糖尿病患感染新冠肺炎後住院或重症的人，可能性是一般人的3倍之多。因此糖友們在面對新冠病毒來襲的時候，如何在平日更有效控制血糖就顯得相當重要，絕對不可拿自己的健康開玩笑！

喝1杯含糖手搖飲糖分攝取就超標 「螞蟻人」恐糖尿病上身
不過以台灣人的飲食習慣來說，要好好地控制血糖其實不太簡單！營養師指出，以每日1800卡的熱量需求來計算，一天攝取的糖分不應超過10%，相當於45克，以市售含糖手搖飲為例，1杯的糖量卻高達50克，換句話說，即使什麼都不吃，光是喝下1杯飲料，一天的糖分攝取就已超標！若不想糖尿病上身，除了拒絕手搖飲，多攝取紅麴與番石榴萃取物，也能有效抑制糖尿病生成。

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）
▲在日常生活中若有上述情況，你很可能就是血糖失控的高危險群。【官網優惠組】

甜食、飲料讓胰島素失效 「清唐速」可防止血糖失控
正常情況下，血糖上升時，人體分泌的胰島素可以促進糖分被細胞吸收，讓血糖保持穩定，但若長期食用過多的甜食與含糖飲料，會導致細胞對胰島素的敏感度降低，造成「胰島素阻抗」，最終形成糖尿病。

 由成大醫院與優生生物科技共同研發的「清唐速」，經過實驗證明可有效提升胰島素、降低空腹血糖值，且獲得國家健康食品核可，推出後即掀起搶購熱潮，也是同質性產品中熱賣最久、銷量最高、用戶最多、回購最佳的一種。

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）

 ▲核心原料為能調節生理機能的紅麴萃取物和讓體內平衡的番石榴萃取物，被濃縮在榮獲國家健字號的「清唐速」中。【東森購物特惠組】

清唐速富含降血糖雙寶——紅麴、番石榴 食用4週就有明顯效果
「清唐速」富含紅麴萃取物與番石榴萃取物「槲皮素」，其中，紅麴萃取物可以有效降血糖、降血壓、降血脂，還能夠抗發炎、抗氧化，對人體有多重的好處；槲皮素則可以減緩碳水化合物的吸收，有效抑制血糖，讓血糖維持平衡。經過實測，食用約4週後，就能達到明顯的效果，連知名主持人鄭弘儀也親身見證。

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）

▲知名主持人鄭弘儀和藝人董至成，都是「清唐速」的愛用者。

鄭弘儀大讚清唐速　讓他重回健康與年輕
鄭弘儀表示，忙碌的行程讓他必須經常外食，無形中吃進許多高糖、高油、高鹽的食物，讓身體健康大受影響。自從食用「清唐速」之後，不僅讓他的血糖、血壓、血脂恢復正常，身體機能也變得更好，即使長時間錄影、主持廣播節目，仍能維持良好的健康狀態，因此願意將「清唐速」推薦給大家。

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）
▲「清唐速」是第一支獲得國家健字號的血糖保健食品。

獲得國家健字號認證 有效、安全才敢大聲
市面上宣稱能夠降低血糖的的健康食品非常多，但並不是每項產品都能兼具效果與安全性，「清唐速」是少數通過嚴謹的申請流程，成功取得國家健字號認證的產品，同時獲得SGS、FLL、台美檢驗所檢驗合格，除了可以有效降低空腹血糖值、飯後血糖值，以及控制糖化血色素，還能有效抑制體內膽固醇的生成，不論是外食族、肥胖族、銀髮族皆可食用，是所有族群的血糖守門員。

▲▼糖尿病,糖友,降血糖,疫情,胰島素,血糖失控,清唐速。（圖／宏睿國際提供）
▲「清唐速」能有效幫助減少空腹血糖，嚴格把關通過SGS、FLL、台美檢驗所等檢驗合格。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7JC
●東森購物特惠組：https://chshop.work/T4t3k
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=QDpsiihWecI

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
一隻阿圓「胸口突長巨痘」！　醫警示：女生容易這樣
超商打折時段一次看！　1張「優惠食刻表」千人存爆：賺翻啦
撐不住了！　台南排隊名店「公告暫停營業」
快訊／雨彈炸不停！　台南市緊急發佈淹水警戒
快訊／國道1號多車撞一團！　回堵5公里
快訊／同住家人確診！　莊人祥緊急居隔
「最性感體操女神」遭英制裁！　被爆是普丁情婦
陳時中鬆口「1條件」　考慮快篩陽就給藥
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

糖尿病愈來愈年輕化！名主持人教你「一招」降血糖！

疫情升温糖友們你準備好了嗎？名主持人教你有效「降血糖」

直擊／10分鐘賣光！民眾冒雨搶買唾液快篩：小孩戳鼻子會崩潰

康是美「唾液快篩」開賣現排隊潮！半小時內完售、民眾七點半冒雨苦等

7-11、康是美今開賣限量「唾液快篩」！門市一次看

19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

快訊／7-11、康是美「唾液快篩」　將限量開賣！販售門市一次看

【廣編】愛之味聯名日本咖哩名店CoCo壱番屋　首罐咖哩豆腐在台新登場

逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

疫情升温糖友們你準備好了嗎？名主持人教你有效「降血糖」

直擊／10分鐘賣光！民眾冒雨搶買唾液快篩：小孩戳鼻子會崩潰

康是美「唾液快篩」開賣現排隊潮！半小時內完售、民眾七點半冒雨苦等

7-11、康是美今開賣限量「唾液快篩」！門市一次看

19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

快訊／7-11、康是美「唾液快篩」　將限量開賣！販售門市一次看

【廣編】愛之味聯名日本咖哩名店CoCo壱番屋　首罐咖哩豆腐在台新登場

逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

快訊／全聯快篩全台開賣！北北基桃以外縣市「韓國進口2入裝380元」

鄰居的檸檬她拚命採　一次摘10顆...貪婦行竊過程全都錄

髒手探入裙喊「你毛好可愛」！色男挨告秒出櫃：我同性戀　下場曝

馬斯克收購推特態度反覆　若破局不只賠分手費「恐被求償數十億美元」

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

獨／國中會考超前部署！雙北二類備用試場逾600間、估全台超過千間

林家文聽奧斬獲1金2銀！體能是大考驗　開心喊：我們要回家了

不畏普丁！芬蘭36歲美女總理放棄中立　強硬表態「加入北約」

無業男2度偷超市果腹　暖警霸氣送一句：派出所24小時為你而開

張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」　憂寶寶畸形背夫偷哭：枕頭會濕掉是真的

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

消費熱門新聞

即／7-11康是美明開賣「唾液快篩」

7-11、康是美開賣唾液快篩門市一次看

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

自購快篩爆量　草莓網火速補貨最低62元

19元爽吃！超商開賣人氣日本海綿蛋糕

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

直擊康是美「唾液快篩」開賣

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

僅有$20買花束？花店小哥「神手救援」

4大超商「護師節咖啡優惠」一次看

10分鐘賣光！民冒雨搶買唾液快篩

自購快篩草莓網開賣一劑只要67元

全聯快篩全台開賣！韓國進口2入裝380

雀巢宣布進駐蝦皮購物

更多熱門

相關新聞

高雄祥鈺樓二度歇業　蔥油餅成絕響

高雄祥鈺樓二度歇業　蔥油餅成絕響

新冠肺炎疫情持續嚴峻，高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓生意大受影響，繼前年3月首度因疫情歇業後，84歲的老闆朱金鴻在今年母親節檔期結束後，決定再度歇業，將暫時休息一段時間，至於何時復業？則還需視疫情發展再做決定。

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

國三生下周遠距教學　竹市啟用防疫試場

國三生下周遠距教學　竹市啟用防疫試場

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩

520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩

關鍵字：

糖尿病糖友降血糖疫情胰島素血糖失控清唐速

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

男歌手父出車禍「顱內出血送加護病房」求集氣

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面