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糖尿病愈來愈年輕化！名主持人教你「一招」降血糖！

 ▲▼清唐速。（圖／業者提供）

【企劃特輯】 

夏天來了，又熱又渴，隨手來一杯手搖飲也是合情合理的事！但要小心，喝太多，糖尿病可能隨時會找上門！

過去罹患糖尿病的大多是中高齡族群，近年來40歲以下的糖尿病患者大幅增加，甚至有不少青少年及兒童也飽受糖尿病之苦，醫師表示，主要與國人飲食習慣有關，尤其含糖手搖飲更是一大元兇！

喝1杯含糖手搖飲糖分攝取就超標　「螞蟻人」恐糖尿病上身

營養師指出，以每日1800卡的熱量需求來計算，一天攝取的糖分不應超過10%，相當於45克，然而市售含糖手搖飲1杯的糖量卻高達50克，換句話說，即使什麼都不吃，光是喝下1杯飲料，一天的糖分攝取就已超標！若不想糖尿病上身，除了拒絕手搖飲，多攝取紅麴與番石榴萃取物，也能有效抑制糖尿病生成。

▲▼清唐速。（圖／業者提供）

▲在日常生活中若有上述情況，你很可能就是血糖失控的高危險群。【官網優惠組】

甜食、飲料讓胰島素失效　「清唐速」可防止血糖失控

正常情況下，血糖上升時，人體分泌的胰島素可以促進糖分被細胞吸收，讓血糖保持穩定，但若長期食用過多的甜食與含糖飲料，會導致細胞對胰島素的敏感度降低，造成「胰島素阻抗」，最終形成糖尿病。由成大醫院與優生生物科技共同研發的「清唐速」，經過實驗證明可有效提升胰島素、降低空腹血糖值，且獲得國家健康食品核可，推出後即掀起搶購熱潮，也是同質性產品中熱賣最久、銷量最高、用戶最多、回購最佳的一種。

▲▼清唐速。（圖／業者提供）

▲核心原料為能調節生理機能的紅麴萃取物和讓體內平衡的番石榴萃取物，被濃縮在榮獲國家健字號的「清唐速」中。【東森購物特惠組】

清唐速富含降血糖雙寶－紅麴、番石榴　食用4週就有明顯效果

「清唐速」富含紅麴萃取物與番石榴萃取物「槲皮素」，其中，紅麴萃取物可以有效降血糖、降血壓、降血脂，還能夠抗發炎、抗氧化，對人體有多重的好處；槲皮素則可以減緩碳水化合物的吸收，有效抑制血糖，讓血糖維持平衡。經過實測，食用約4週後，就能達到明顯的效果，連知名主持人鄭弘儀也親身見證。

▲▼清唐速。（圖／業者提供）

▲知名主持人鄭弘儀和藝人董至成，都是「清唐速」的愛用者。

鄭弘儀大讚清唐速　讓他重回健康與年輕

鄭弘儀表示，忙碌的行程讓他必須經常外食，無形中吃進許多高糖、高油、高鹽的食物，讓身體健康大受影響。自從食用「清唐速」之後，不僅讓他的血糖、血壓、血脂恢復正常，身體機能也變得更好，即使長時間錄影、主持廣播節目，仍能維持良好的健康狀態，因此願意將「清唐速」推薦給大家。

▲▼清唐速。（圖／業者提供）

▲「清唐速」是第一支獲得國家健字號的血糖保健食品。

獲得國家健字號認證　有效、安全才敢大聲

市面上宣稱能夠降低血糖的的健康食品非常多，但並不是每項產品都能兼具效果與安全性，「清唐速」是少數通過嚴謹的申請流程，成功取得國家健字號認證的產品，同時獲得SGS、FLL、台美檢驗所檢驗合格，除了可以有效降低空腹血糖值、飯後血糖值，以及控制糖化血色素，還能有效抑制體內膽固醇的生成，不論是外食族、肥胖族、銀髮族皆可食用，是所有族群的血糖守門員。

▲▼清唐速。（圖／業者提供）

▲「清唐速」能有效幫助減少空腹血糖，嚴格把關通過SGS、FLL、台美檢驗所等檢驗合格。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買？
官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7H9
東森購物特惠組：https://chshop.work/sNaTh
LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/pYOkdzAOR9I

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