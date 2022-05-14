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520將至！蔡壁如喊話蔡英文供免費快篩　「妳的行政團隊正在墮落」

▲蔡壁如14日向蔡英文喊話。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如14日向蔡英文喊話。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

再過6天就是總統蔡英文第二任期滿2年，民眾黨立委蔡壁如今（14日）表示，去年跟今年的520都在病毒陰影下，民眾還是在排隊，過去一年來，只要非「綠友友」，你就是什麼都不是，蔡英文妳的行政團隊正在墮落，妳知道嗎？防疫物資背後錢與權是如何醜陋運作，妳知道嗎？蔡壁如也喊話蔡英文，盼她月底前，能讓民眾免費領取快篩。

蔡壁如14日在臉書講述520將至，她對蔡英文執政的感想；她表示，去年520爆發本土疫情，全國進入三級警戒，民眾排隊買口罩；而今年520是共存之亂，民眾台對買快篩，兩個520都在病毒陰影之下，心情是一樣的，情況也是一樣的，不同的是病毒已多次變異，但台灣民眾還是排隊。

蔡壁如說，本來520是台灣民主榮光的一天，但現在的520，簡直就是一個走不出來的惡夢。過去一年來，一直上演防疫物資權力分配戲碼，只要不是綠友友，進入這個「綠色通道」，你就是什麼都不是，但是你一旦進入綠色通道，那你就是權貴。

蔡壁如提及，去年她說快篩不足、醫護過勞、專責醫院準備不及等，然而今年還是沒變，快篩依舊不足，護病比是1比無限大。「急診護理師學妹告訴我」，她們都快撐不下去；現在再加上人民排隊之亂、綠友友之亂，520的前夕，蔡英文妳的行政團隊正在墮落，妳知道嗎？防疫物資背後錢與權是如何醜陋運作，妳知道嗎？

蔡壁如表示，明年是蔡英文最後一個520，她還是期許蔡英文能結束台灣這樣的噩夢，至少月底的快篩，可以讓民眾免費領取，結束排隊噩夢。蔡壁如也說，她也邀情蔡英文加入民眾黨的連署，應該由政府免費提供快篩的連署行列。

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