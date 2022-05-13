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全台唯一！　陽光休閒農莊獨有「魷魚蘿蔔乾」可做4吃料理

▲全台唯一！陽光休閒農莊獨有「魷魚蘿蔔乾」可做4吃料理。（圖／記者楊淑媛攝）

▲陽光休閒農莊獨有的「魷魚蘿蔔乾」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」進入第二週，位於復興區前山、枕頭山商圈的陽光休閒農莊，沿山坡層層種植的5,000株繡球花，已陸續盛開，連日來，吸引許多遊客造訪。另外，農莊還種植大片桂竹筍、綠竹筍，以及自己研發全台唯一、只有陽光休閒農莊獨有的「魷魚蘿蔔乾」，可做4吃料理，目前正努力申請專利。

▲全台唯一！陽光休閒農莊獨有「魷魚蘿蔔乾」可做4吃料理。（圖／記者楊淑媛攝）

▲陽光休閒農莊沿山坡，層層種植的5,000株繡球花。（圖／記者楊淑媛攝）

農莊女主人黃寶玉和先生姚進昌，在復興區種植桂竹筍、綠竹筍多年，是專業的筍農，因種植的綠竹筍甜度高，曾多次獲獎。由於，枕頭山商圈一帶的農場屬於台七桃花源休閒農業區，3年前，陽光休閒農莊響應市府推廣一休區一特色，開始種植大片繡球花，並推出各種農事體驗，吸引遊客觀光。

▲全台唯一！陽光休閒農莊獨有「魷魚蘿蔔乾」可做4吃料理。（圖／記者楊淑媛攝）

▲陽光休閒農莊有種植綠竹筍和許多當季蔬果。（圖／記者楊淑媛攝）

黃寶玉說，唸機械的兒子姚世庭，為分擔父母辛勞，參加市府第九屆青年農民培訓，由於一回看到日本人整條醃製的黃色蘿蔔，切成一片片的放在便當或白飯上做為開胃菜，而萌生如何將自家種植蘿蔔，以老菜脯方式整條曬乾醃製的想法。

姚世庭一開始嚐試將蘿蔔連同採下的蘿蔔葉曬乾、醃製，很多次都失敗，但他發揮青年的創新研發精神，終於成功，因曬乾後樣似魷魚，而以「魷魚蘿蔔乾」為名。至於，「魷魚蘿蔔乾」如何料理？黃寶玉說：可以當梅干菜焢桂竹筍或排骨，或做梅干扣肉，另外也可以像老菜脯，和雞肉切塊洗乾淨後一起煮湯，味道相當好！

而第3和第４吃的料理，則可以用炒或煎菜脯蛋。煎菜脯蛋時要先要泡水兩個鍾頭，才可以下去煎菜脯蛋。「陽光休閒農莊」種植1.5公頃綠竹筍，桂竹筍則有5公頃，另有3339平方公尺皆種植繡球花，其它還有許多當季蔬果，如菠菜、柑橘類。農莊每年都會與公所一起做桂竹筍入園採摘的體驗，以及園區生態導覽，園區內生態豐富，禽類、鳥類皆有，20幾種青蛙種類，夏季還有發綠光的螢火蟲，非常特別，資源非常豐富。

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