▲新北三峽好茶飄香國際，青農陳宣和「三惜精神」傳承3代茶廠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽是茶葉盛產季，每年3至5月是春茶產季，位在三峽白雞路的「大埔製茶廠」產茶至今超過80年，目前由第3代青農陳宣和接手，不同於傳統產銷方式，他透過位在三峽、三代傳承、三惜精神的「三三三」原則，並積極投入地方茶葉小旅行及食農教育，茶廠所產製的茶更獲得世界茶葉大賽認證，讓世界看見新北好茶。

37歲的陳宣和是大埔製茶廠第3代傳人，從小在茶廠長大的他，因為不捨家中茶業無人傳承，退伍後便返鄉接手經營，他返鄉10多年來，對茶葉知識十分著迷，除了產製三峽在地特色的碧螺春、蜜香紅茶外，也開發古樹茶、白茶等產品，並在茶葉的淡季生產苦茶油、茶籽油等特色產品，是少數茶葉與茶油皆有生產的茶廠。

▲大埔製茶廠碧螺春、蜜香紅茶。

青農陳宣和不但致力於保存三峽在地茶文化，更將三峽茶葉推廣至國外，2020年大埔製茶廠的蜜香紅茶、東方美人茶以及白茶分別榮獲法國農產品加值協會（AVPA）舉辦第3屆「世界茶葉大賽」金獎、銀獎及特別獎，讓世界看見新北在地的好茶。

陳宣和表示，目前種植的茶樹品種除有三峽特色的青心柑仔外，也種植臺茶18號、22號等，生產碧螺春、蜜香紅茶、東方美人茶、包種茶、白茶，希望能讓消費者來到大埔製茶廠就能品嘗到新北好茶不同風味。

▲陳宣和與家人一同製作苦茶油（曬茶籽）。

陳宣和說，大埔製茶廠的茶蘊含「三三三」價值意義，位在三峽、三代傳承以及他所堅持的「三惜精神」，珍惜家業、愛惜茶園、失傳可惜，未來希望朝向6級化產業邁進，藉由茶葉小旅行及食農教育，將三峽在地茶文化推廣給更多人熟知。

農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業大家庭，透過「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程，一條龍的服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯，打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。大埔製茶廠：https://www.facebook.com/pzj76。

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