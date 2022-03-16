陸新政攬台灣農業人才　陳吉仲籲有許多慘痛教訓：要特別謹慎

▲陳吉仲說，到大陸投資要特別謹慎。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大陸今（16日）發布新一波對台措施，列出122項，可讓台灣居民在27座城市、區域申請登記成「個體工商戶」，其中包含蔬果種植等農業技術，是否擔心台灣人才被搶走？農委會主委陳吉仲認為，不該依賴單一市場，且過去台灣有許多慘痛教訓，若要去那邊投資，要特別謹慎。

依大陸國台辦同步公布的開放行業清單顯示，開放行業共122項，從農牧業、食品加工、酒類製造、紡織、用品、體育及演藝經紀人等工作等都涵蓋其中。農委會今下午舉辦2021科技農企業菁創獎頒獎典禮暨成果展，媒體關心大陸想招攬台灣人才有何因應？會不會擔心搶走台灣農業技術、人才和設備等，甚至連青農也出走？陳吉仲回應，大陸已陸續推出好幾波惠台政策，尤其針對農業部分，但有「許多慘痛的教訓，殷鑑不遠」。

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陳吉仲接著舉例，之前要買台灣石斑魚，最後產生產銷問題，甚至因為大陸沒有依照國際規範，不讓台灣鳳梨、鳳梨釋迦及蓮霧出口，「所以要到大陸去投資，去做這樣農漁畜生產，要非常特別的謹慎」，重點台灣農業部門生產技術非常強，大家應該站在台灣農業的發展望眼全球，「而不是依賴單一市場」，相關細節會再跟所有農漁業講清楚。

另外，此措施是否為了以後完全可不用輸入台灣水果？陳吉仲指出，其實大陸是否有依照類似相關財產權等保護，都會打一個問號，後續背後所隱藏的是不是要滿足自己國內糧食所需，如果透過兩岸相關農業議題合作，把品種權、智慧財產權保護談好，其實可以互得其利，還是希望大陸先趕快正面回應我方提的幾個議題，因這些議題都可以坐下來討論。