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親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

一名網友阿公過世，弟弟卻不聞不問讓他相當不滿。（示意圖／pexels）

▲一名網友阿公過世，弟弟卻不聞不問讓他相當不滿。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

對於親友過世，每個人表達哀傷的方式皆不同，有時沉默可能並非不關心，而是自己在心中默默消化難過的情緒。一名男網友昨（11日）在臉書社團「爆怨公社」發文表示，高齡90歲的阿公近日過世，因疫情緣故僅有父親在南部單獨處理，自己和妹妹都有發言關心，唯獨弟弟不聞不問，讓他相當不滿痛罵對方；豈料，貼文曝光後，網友卻一面倒力挺弟弟。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，家中成員除了父親之外，還有弟弟和妹妹；日前其高齡90歲的祖父生病離世，父親在南部全程處理喪葬事宜，自己和妹妹立即詢問是否需要返鄉幫忙，被父親婉拒，但弟弟卻一直未出聲關心，讓他感到十分不滿，「一句開口關心都沒有當作沒這回事，你到底是不是家裡的一份子？」

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男子火大表示，父親在祖父頭七忙到深夜近12點，自己和妹妹擔心父親累壞，紛紛請父親趕快休息，但弟弟依舊未有任何回覆，「要不是疫情關係，我會馬上跟公司請假殺回去，弟你呢？」對於弟弟的冷淡，男子最後終於忍不住標罵髒話，「訊息也不讀也不回，你是在衝三X？」

貼文曝光後，許多網友卻力挺原PO弟弟，「有點情緒勒索真的，每個人表達情感的方式不同，說不定弟弟正難過的無法說話，不知怎麼表達」、「感覺你也沒在關心你弟啊！很重表面文字溝通」、「做好自己的本份就好了，別人怎麼做無需插手，不需要比較，因果輪迴終究會回到自己身上」、「講真的，如果我是你，我會不管一切回去，而不是自己也沒回去幫忙在那邊砲你弟。」

面對網友意見，原PO則表示，知道自己也有錯，隨後又解釋，是因弟弟從來不會主動關心家中的事情，認為此次事關親人，又涉及生死，但弟弟態度依舊冷淡，自己才會如此生氣。

網友與家人的對話截圖。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲網友與家人的對話截圖。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

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