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夏威夷海底出現「黃磚路」　科學家驚呼：是通往亞特蘭提斯的道路！

一條疑似由人造石磚組成的道路出現在夏威夷海底。（圖／翻攝自YouTube）

▲一條疑似由人造石磚組成的道路出現在夏威夷海底。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

古希臘哲學家柏拉圖所傳述的亞特蘭提斯是否真實存在，一直是千古謎團。近日科學家在全世界最大的海洋保護區，位於夏威夷的帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區（PMNM）進行海底火山調查時，意外在深海發現疑似人類建造的「黃磚路」，讓研究團隊一度驚呼發現「通往亞特蘭提斯的道路」。

綜合外媒報導，無人海洋探測船鸚鵡螺號（Nautilus）在探勘保護區內的利留卡拉尼海底火山（ Lili'uokalani）時，發現這條「令人難以置信又迷人」的道路。研究團隊表示，原計畫是調查當地的地質和生態系統，但當他們看到鸚鵡螺號傳來的影像時，都發出一陣驚呼，因為這條黃磚路雖然已殘破不堪，仍可見宛如石磚路的大道。

隨後就有科學家以名著《綠野仙蹤》裡的「黃磚路」來稱呼該路，另一位科學家則稱這「看起來」很像古代遺址的道路是「通往亞特蘭提斯的道路」。不過團隊認為，這看似人造道路的「遺跡」，很可能是大自然的產物，表示當海底火山多次噴發所產生的加熱、冷卻應力，就能造就這種呈現90度的裂縫。類似的現象也可在北愛爾蘭的巨人堤道（Giant's Causeway）上由4萬根六角形石柱所組成8公里海岸上看到。

巨人堤道曾被古人認為是巨人存在的證明。（圖／翻攝自維基百科）

▲巨人堤道曾被古人認為是巨人存在的證明。（圖／翻攝自維基百科）

巧合的是，發現「通往亞特蘭提斯道路」的鸚鵡螺號名稱，正是來自於法國小說家凡爾納（Jules Gabriel Verne）作品《海底兩萬里》與《神秘島》中擁有接近無限潛航能力的同名潛水艇。至於亞特蘭提斯是真實存在，或只是柏拉圖想像中的「理想國」，數千年來仍未有定論，而克里特島、科西嘉島、愛爾蘭島、印度、美洲、南極甚至台灣都曾被點名可能是亞特蘭提斯的「遺址」。

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