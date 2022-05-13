快訊／造謠雙和醫2度鞠躬道歉：負起所有責任接受懲處

記者洪巧藍／台北報導

雙和醫院麻醉科李姓醫師在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容遭移送法辦，高雄市長陳其邁也怒批應該道歉。李姓醫師傍晚6時許在雙和醫院兩度鞠躬道歉，「本人在網路發表不實謠言，造成民眾恐慌與社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫療人員士氣的惡劣行為，本人深感道歉，並負起所有法律刑事責任」。

▲雙和醫院麻醉醫生造謠被記大過，本人親自出面道歉。（圖／記者黃軍瑋攝）

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▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

網友在PTT發文指「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」內容為不實謠言，被網紅四叉貓起底，「根據查詢是台大畢業，雙和醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」

高雄市長陳其邁今下午在防疫記者會回應此事，這造謠內容打擊到所有不管任何縣市的防疫人員，他覺得非常惡劣，並要求這位醫生公開道歉。

李姓醫師個人於下午6時公開在雙和醫院向社會大眾致歉，他表示，「有關本人在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，本人深感抱歉，並會負起所有法律責任」。隨即一鞠躬道歉。

▲雙和醫院李姓麻醉醫生出面鞠躬道歉。（圖／記者黃軍瑋攝）

李姓醫師接著表示，「本人對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，在此致上本身最深的歉意，另外，對於本人任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，本人也表示歉意，並願意接受醫院的懲處」。

「在台灣疫情最嚴峻的時刻，我身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己。再次為我不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉」。李姓醫師說完最後再次鞠躬。

▲雙和醫院李姓麻醉醫生出面鞠躬道歉。（圖／記者黃軍瑋攝）

雙和醫院上午發表聲明提到，有關李*成先生(帳號ha*el)於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經本院初步調查，李先生為本院麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。然於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響本院信譽。

院方下午進一步聲明，有關李醫師於疫情期間散播不實言論乙案，已今日(13)下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。