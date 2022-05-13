俄寡頭爆料普丁「血癌」病情嚴重　被偷錄音11分鐘！私密音檔外流

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近幾月來不斷被傳「身體出問題」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁2月下令入侵烏克蘭以來，頻頻被傳健康惡化。最近一家外媒聲稱獨家取得外流音檔，在長達11分鐘的對話中，一名與克里姆林宮關係密切的寡頭在不知道被錄音的狀況下透露，普丁「罹患血癌，病得很重」，還直指普丁摧毀俄羅斯、烏克蘭等國的經濟，「一個瘋子就能把世界搞得天翻地覆。」

▲普丁9日被拍到蓋毛毯暖腿，外媒再指可能健康狀況出問題 。（圖／翻攝推特「@JAX_357」）

根據《每日星報》報導，《New Lines》雜誌在12日一篇標題為「普丁病了，或甚至快死了嗎？」的報導中提到，《New Lines》取得一段與克宮關係密切的寡頭政治人士的外流音檔，據悉是由一名西方創投資本家3月中旬在未事先徵得同意的狀況下所錄製。這名寡頭透露，普丁「罹患血癌，病得很重」，但沒有透露確切是得了哪種血癌。

《New Lines》表示，他們無法獨立證實罹癌說法，因為普丁的醫療紀錄是出了名的難以取得，不過這段錄音是與俄國政府有關的寡頭提供的罕見證詞，而那名寡頭根本不知道自己被錄音了。他在音檔中還表現出對俄烏戰爭和普丁的厭惡，「他（普丁）摧毀了俄羅斯、烏克蘭和許多其他國家的經濟」、「問題出在他的腦袋上，一個瘋子就能把世界搞得天翻地覆」。

▲普丁9日出席於莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

《New Lines》聲稱，這名爆料寡頭的身分與聲音很容易就能辨識出來，儘管雜誌方面決定不公開寡頭的姓名或敏感細節，但這名男子住在俄羅斯境外，龐大的淨資產也讓他位列2021年《富比士》雜誌公布的俄羅斯前200大富豪榜。這名寡頭聚焦在俄國經濟孤立以及歐美制裁對個人投資造成的影響，在全長11分鐘的音檔中，很大一部分是他向西方創投資本家詢問該如何保全自己。

此前，普丁9日參加「勝利日」紀念活動，被眼尖的外媒抓包走路一拐一拐，還在閱兵大典坐在椅子上觀禮時，被拍到膝蓋上覆蓋厚厚一件毛毯保暖，再次引發外界對普丁身體狀況虛弱的懷疑。不過，克里姆林宮始終沒有證實有關普丁健康惡化的任何傳聞。

▲俄羅斯政府從未證實關於普丁健康狀況的任何傳聞。（圖／路透）

據其官網上的簡介，總部設在美國華盛頓特區的《New Lines》是致力於報導中東及其他地區的最佳創意和文章的雜誌，以發表長篇文章為主，包含報導文學、論辯和回憶錄，文章匯集了政治、文化與歷史。雖然中東是《New Lines》關注的重點，但作為一份全球性雜誌，關注範圍不僅止於此，宗旨提到的「中東及其他地區」兩個部分同樣重要。

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