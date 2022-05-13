俄艦又沉了！在蛇島疑遭烏軍擊中冒煙　最新衛星照曝光

▲一艘停泊在蛇島附近的俄軍Serna級登陸艦疑似遭導彈襲擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方12日表示，他們在蛇島（Snake Island）附近擊沉了俄羅斯海軍後勤船「博布羅夫號」（Vsevolod Bobrov）。此外，從曝光的衛星畫面顯示，蛇島外海也有一艘俄軍Serna級登陸艦疑似遭導彈擊沉，但未看到博布羅夫號蹤跡，目前莫斯科也尚未對外證實此項消息。

根據CNN、路透社報導，烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，烏克蘭海軍在蛇島外海擊沉了俄羅斯海軍後勤船「博布羅夫號」，且俄軍已將其拖回克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol），該處是俄軍在黑海最重要的海軍基地。

▲蛇島上的建築物、俄軍直升機也遭到炮擊破壞。（圖／路透）



另外，從美國太空技術公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布的衛星圖發現，一艘停泊在蛇島附近的俄軍Serna級登陸艦疑似遭烏軍襲擊，船身冒出煙霧。除此之外，蛇島上的建築物、俄軍直升機也遭到炮擊破壞。

目前不清楚這艘Serna級登陸艦是如何被擊沉的，而衛星照片中也沒有看到烏軍聲稱擊毀的「博布羅夫號」，而路透社無法獨立核實這項消息，俄羅斯官方也未證實有任何海軍艦艇損毀。

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