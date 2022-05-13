王炳忠《國安法》案再無罪：台灣不要變第二個烏克蘭

▲王炳忠（左二）再獲無罪，希望台灣不要變成第二個烏克蘭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新黨青年軍王炳忠等人被檢方起訴，與陸生共諜周泓旭涉嫌在台發展共諜組織，一審無罪後，檢方上訴，高等法院13日二審再度判決無罪。王炳忠除了表示對法官的感謝以外，他希望台灣不要變成第二個烏克蘭，兩岸不要再對立，應該要走向和平統一的道路。

台北地檢署偵辦陸生共諜周泓旭案，2017年對王炳中、王進步父子、新黨青年軍幹部侯漢廷、林明正，與周泓旭等5人提起公訴。檢方指控周泓旭接受大陸官員指示，利用王炳忠等人以各種社團、網站為掩護，藉由舉辦活動、營隊等方式，建立接觸管道，發展共諜組織。但一審判決5人均無罪，上訴二審後，高院13日再度判決王炳忠5人全無罪。

得知無罪後，王炳忠等人隨即在法院外發表聲明，律師魏憶龍首先感謝一二審的法官均能秉持道德勇氣、依法審判。此外，魏憶龍也說，本案中檢方一開始先以「證人」身分非法搜索、逮捕被告，嚴重侵害人權，已經被監察院提出糾正；而在一審無罪判決後，檢方仍未補強證據而上訴，有濫用國家機器侵害人權之虞。如今二審又再度判決無罪，律師認為，依照《速審法》規定，檢方上訴第三審受限，請檢方不要濫權上訴，以國家機器迫害小老百姓。

而王炳忠隨後發表聲明，他首先也感謝一二審共6名法官正確的判斷，接著他話鋒一轉，認為台灣不能變成第二個烏克蘭。他說，「我認為只有一條路，就是台灣追求和平統一、一國兩制的道路，只有如此才能免於變成第二個烏克蘭的命運…我希望台灣的民眾、鄉親，我們還有很長的路，很寬廣新世代的未來，等待著我們去追求。我們不必要陪著那些政客，自己去造成的孽，來為舊時代的瓦礫堆陪葬。」