台東+348！3養護兒少機構持續燒　饒慶鈴籲遵守居隔防疫規範

▲台東今日+348，全縣目前累計確診3056人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣13日新增348名確診者，302名民眾戶籍或居住地分在台東、46名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於1-93歲。其中有69例屬接觸者確診，社區感染人數為233人，全縣目前累計確診3056人、1541人匡列居隔中。

台東縣衛生局說明，縣內目前有2間養護機構及1間兒少機構出現確診群聚個案。昨日針對第1間機構進行定期採檢再增6人確診(員工1名、住民5人)，其中以安排3名大於80歲長者分流至醫院住院並由醫院評估是否適用抗病毒藥物，衛生局仍將持續定期安排接觸者採檢，截至目前累計確診149名 (工作人員38名、住民111名)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2間養護機構及兒少機構皆無新增確診個案。第2間養護機構目前確診個案已累計15名(員工6名、住民9名)。兒少機構群聚事件，目前累計4人確診(孩童2名、員工2名)，衛生局及社會處仍持續監測該機構落實。衛生局仍會持續監測並要求機構內落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

今日校園新增今日校園確診新增58生、4師，累計共476生、52師。在調整停止實體上課學校部分: 豐源國小1班級停止上課至5/15、東大附小1班級停止上課至5/15、關山國小1班級停止上課至5/15、信義國小1班級停止上課至5/15、嘉蘭國小1班級停止上課至5/15、樟原國小1班級停止上課至5/15、賓茂國小1班級停止上課至5/15、賓茂國中1班級停止上課至5/15、錦屏國小1班級停止上課至5/15、加拿國小1班級停止上課至5/15、永安國小1班級停止上課至5/15知本國小1班級停止上課至5/15、台東縣立新生幼兒園1班級停止上課至5/15。

台東縣確診人數近期每日約2、3百人，其中，各級學校學生累計4百餘人，所幸以輕症或無症狀為主，為緩解醫療量能，中央流行疫情指揮中心12日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性後，可由醫師視訊認定確診，並自明天起將開放親友攜帶健保卡、快篩卡匣至診所請醫師確認確診。