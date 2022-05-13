中藥「清冠一號」價格哄抬3倍　中醫師籲勿囤積：這不是健康食品

▲何志偉與台北市中醫師公會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土單日確診數連日攀升，除了快篩試劑，近期傳出中藥「清冠一號」也出現供貨危機，甚至原本新台幣1500元左右的藥品，被哄抬到5000元高價。民進黨立委何志偉與台北市中醫師公會13日舉行記者會，在立法院議場前擺放數十帖中藥罐，呼籲民眾有需求應向中醫診所諮詢，取得有效的診斷處方，不要瘋搶「清冠一號」，且若赴醫院就診，該藥品有健保給付，民眾只需要負擔掛號費。

何志偉今天上午與台北市中醫師公會舉行「類清冠一號都是假藥，不但傷身還傷荷包」記者會。他表示，8成確診民眾使用中藥治療新冠肺炎，而「清冠一號」是台灣之光，但除此之外還有很多藥材可以使用，呼籲民眾不要囤積藥材在家裏，因為不是每個人都適合該藥品。

台北市中醫師公會理事長林源泉表示，目前「清冠一號」是最有效的處方，另也可以透過中醫師視訊診療，獲得其他有效的科學中藥，包括傳統的水煎藥等；理事顏志誠補充，希望民眾不要一直去追「清冠一號」，造成中藥價格被哄抬，應該透過視訊診療，取得適合自己診斷處方。

針對目前市面上的「清冠一號」合理價格，台北市中醫師公會副理事長沈瑞斌說明，現在合格藥廠的售價約是1500至2000元一盒，因為是公費治療藥品，健保有給付，民眾只需要負擔就醫的掛號費。

林源泉說明，「清冠一號」屬於醫師處方用藥，不是健康食品，一般民間藥行販售是不合法的，呼籲民眾不要私下去買「清冠一號」。