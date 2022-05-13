1歲兒高燒40℃抽搐臉青！醫院沒病床不收...媽崩潰：要等昏迷？

▲一名媽媽表示，1歲兒反覆發高燒送急診，卻因為沒病床只能拿藥回家。（圖／記者李毓康攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

在染疫人數持續大增之下，不少嬰幼童確診案例也逐漸增多。宅神朱學恒在臉書分享一名母親的來信，對方表示自己確診卻被迫和丈夫以及2個兒子住一起，親眼看著1歲兒子好幾次高燒到40度，送急診後，卻因為病床不夠只能拿藥回家，讓她難過質問，「還要等他昏迷才能進到醫院？」

朱學恒昨日在臉書轉貼一名媽媽的經歷，得知1家9口中自己母親確診，她立即自主申報密切接觸，卻因為地址填的是樓上，被認為不住在一起而排除居隔，沒隔多久她也陽性，「我跟我先生和3歲及1歲的孩子只能關在一起」。

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這名媽媽難過地說，自己眼睜睜看著原本健康的孩子開始發燒，第一次5/6燒到40度送馬偕急診，「急診大排長龍，我先生獨自背著高燒的嬰兒在外面等了3小時，才等到醫生開藥請我們回家」，從此孩子就一直反覆高燒，「我們只能自行用塞劑強迫降溫，藥效一過他又燒起來，而且開始會抽搐。」

她接著寫道，5/10半夜孩子再度發燒，這次不僅抽搐還面色發青，又緊急送到三總急診，等了2個小時，只等到醫生說沒有病床，要他們拿完藥後回家，「我們只能看他越來越不吃東西、活動力越來越差，還要等他昏迷才能進到醫院？」最後她感嘆，1歲小孩生重病卻求助無門，診所不能收，醫院也進不去，「為什麼政府將我們置於如此境地？！」

不少網友看完也相當難過，「難過心痛..無言了」、「看了真的很心酸」、「還有更多這樣無助的家庭，這到底是什麼超前部署？」而朱學恒則是無奈直言，「除了轉貼之外我甚麼都不能做」。