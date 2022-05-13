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大陸 大陸焦點 特派現場

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

▲▼第四屆、第五屆大陸全國台企聯會長交接典禮，在北京人民大會堂舉行。王屏生,劉結一,李政宏（圖／記者陳政錄攝）

▲三年前的第四屆、第五屆大陸全國台企聯會長交接典禮。（資料圖／台企聯提供）

記者任以芳／綜合報導

全國台企聯每屆理、監事會原訂三年一期的換屆改選，第五、六屆換屆選舉本於今年5月中旬召開會員大會，但考慮上海、北京疫情影響，5月中旬換屆選舉將延期舉行。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會昨晚12日「給各位會員、廣大台商朋友們」一封信指出，考慮到近期上海、北京等地新冠肺炎疫情防控情況，經本會理、監事會主要會務幹部研究，並報本會主管單位審批同意，原定5月中旬換屆選舉將延期舉行。待疫情明顯好轉、條件允許時即重啓相關工作。換屆選舉前，第五屆現任會務幹部及工作職責保持不變，日常會務工作正常運行。

台企聯指出，為幫助台商台企解決生產經營困難，大陸各級黨委、政府及台辦系統想台商所想、急台商所急，靠前服務，務實高效協助我們減少疫情影響、盡快復工復產。與此同時，國務院及各地區、各部門出台一系列助企紓困政策措施，這些政策措施符合條件的台商台企均可一體適用，同等受惠。

▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

▲台商大本營昆山近期全力復工復產。（圖／CFP）

台企聯表示，困難是暫時的，大陸經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，經濟潛力足、韌性大、活力強、回旋空間大、政策工具多的基本特徵沒有變，發展具有的多方面優勢和條件沒有變。

台企聯強調，今年一季度，大陸GDP超27兆元（單位：人民幣），同比增長4.8%，主要經濟指標保持在合理區間，實現「開門穩」。當前，大陸正深化改革開放，構建新發展格局，推動高質量發展，進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，全面實施《區域全面經濟夥伴關係協定》。這均為台資企業、台商朋友帶來巨大機遇和廣闊空間。

至於今年有誰出來競選？據了解，知情台商私下表示，暫時沒聽說有人表態參選，目前現任第五屆台企聯會長李政宏會參選，爭取連任。

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