大陸台商聚焦共富政策　李政宏：成立慈善基金會投入社會公益

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／與會人士提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國台企聯會長李政宏今（13）日出席在北京舉行的「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」。對於外界關注大陸即將推出的「共富政策」，李政宏表示，台商一直以來對回饋社會都很重視，包括台企聯在內的各地台商協會都在等待新政策出來後，準備成立慈善基金會，使扶貧幫困走向正規、常軌化。

▲大陸全國台企聯舉行「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」。（圖／主辦單位提供）

李政宏指出，不管是在天災或疫情，台商都是出錢出力、捐資捐物，也是台商一直以來回饋社會的傳統，對於大陸官方在慈善運用上透過稅收支持或獎勵，逐步邁向法制化及規範化樂觀其成。

李政宏認為，共同富裕會帶來內需市場蓬勃發展，這也是大循環其中一部分的配套工作，應該更積極、樂觀看待，「等新政策出來後，希望對社會公益，扶貧幫困走向正規化、常軌化，也能形成一個較好的社會氛圍，縮短貧富差距，達到共同富裕效果。」

這場由大陸國台企聯主辦的「新格局下的兩岸經貿合作與台灣經濟發展研討會」旨在討論兩岸經貿合作與台灣經濟、台商台企如何融入大陸經濟新格局、新形勢下兩岸如何開展經濟交流合作等議題。

與會代表表示，兩岸經濟合作收益面廣，需要不斷注入正能量、新動力，同時，台商在大陸的蓬勃發展回饋了台灣社會，兩岸產業鏈支撐了台灣經濟發展，也給台灣百姓帶來實實在在的利益，「兩岸經貿交流是互利雙贏的局面，當前形勢下不僅不能脫鈎，而且應當進一步密切和加強，兩岸經濟融合發展既有利於兩岸經濟共同繁榮，也符合兩岸同胞的整體利益。」