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70萬台商集氣　昆山媽祖廟為台灣疫情「消災祈福」

▲▼昆山慧聚寺天后宮13日舉辦「百萬台商、百萬心、為台灣祈福法會」。（圖／受訪者提供）

▲昆山慧聚寺天后宮13日舉辦「百萬台商、百萬心、為台灣祈福法會」。（圖／受訪者提供，下同）

記者陳政錄／昆山報導

面對台灣新冠肺炎疫情嚴峻，大陸台商大本營—江蘇省昆山市的當地台商信仰中心，慧聚天后宮13日舉行「百萬台商、百萬心、為台灣祈福法會」，由大陸全國台企聯串聯台商代表一同出席、發起3日茹素，並設置線上祈福專區，得到各地台商及眷屬近70萬人參加集氣。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，端午節是傳統民俗節日，除了吃粽子，更重要是與家人團聚，因為疫情，許多台商與家人分隔兩地，對於家鄉台灣的思念與擔憂不言而諭，13日晚上，我們與這麼多台商好朋友與大陸同胞，一起向媽祖祈禱，保佑台灣疫情平息，家人及親友平安健康。

▲▼昆山慧聚寺天后宮13日舉辦「百萬台商、百萬心、為台灣祈福法會」。（圖／受訪者提供）

▲大陸全國台企聯台商代表作為主祭團成員，在寺廟內祈福。（圖／受訪者提供）

昆山慧聚天后宮負責人孫德聰表示，今天的活動讓他感動的是，看到這麼多台商，透過現場的參與或是線上的集氣，一起來為家鄉台灣祈福，許多台商朋友甚至是提前三天齋戒茹素，在疫情當下，希望透過自己的實際行動，為自己的父母妻小朋友盡點心力，誠心禮敬大愛的媽祖，慈悲的菩薩，庇佑兩岸，賜福台灣，疫情早日平息。

端午節前夕，有鑑於台灣新冠肺炎疫情蔓延，慧聚天后宮於13日舉辦法會為台灣祈福，法會後由孫德聰、李政宏、劉璟芳、陳錦龍、李茂春、宗緒惠、鄭欽銘8位主祭團、大陸台商代表共同點亮「媽祖賜福.護佑台灣」祈福燈，祈福台灣疫情平息。活動後在主祭團一首「明天會更好」歌聲中結束。

在發起該活動錢，大陸全大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）5月27日曾宣布，希望透過台灣商業總會捐贈一批「世衛組織認可的疫苗」給台灣鄉親們使用，盼能順利入台。

商總當時證實，台企聯台商們發起「疫無反顧、送愛回鄉」，要購買的就是輝瑞BNT疫苗，將委由全國商業總會主席賴正鎰向政府提出申請，希望衛服部加速審核通過。

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▲▼昆山慧聚寺天后宮13日舉辦「百萬台商、百萬心、為台灣祈福法會」。（圖／受訪者提供）

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