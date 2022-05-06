19天限時吃！超狂「豆香炸雞波堤堡」來了　每店每日只賣15顆

▲超狂「厚豆香炸雞波堤堡」開吃了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

這顆肯定要吃到！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」強勢聯手「Mister Donut」打造超罪惡「厚豆香炸雞波堤堡」，現炸的微辣ㄨ炸雞腿排夾在豆香蜜糖波堤當中，大口咬下簡直超滿足，5月11日起限時19天登場，每店每日限量15份，想吃要快。

▲無骨雞腿排夾在Q彈波堤當中超罪惡。

「21風味館 x Mister Donut」首度聯名推出超狂「厚豆香炸雞波堤堡」，選用經典招牌豆香蜜糖波堤變身漢堡包，Q彈波堤結合黑須豆香粉、蜜糖外衣，可是讓人一口接一口，中間則夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮生菜，打造微甜微鹹的口感，還帶有淡淡花生香，5月11日起至5月29日限時開吃，每門市每日限量15份，漢堡控、波堤控肯定要嚐鮮。

▲▼拿坡里推「1公斤腿排桶」、古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」。（圖／業者提供）

另，拿坡里近日也打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5月30日前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃。

同步推出全新古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」，神還原台灣夜市經典美食大腸包小腸，特地選用新東陽後腿肉香腸搭配特製糯米腸，接著拌入香蔥、香蒜、乾辣椒粒現點現炸，鹹香又涮嘴，肯定也要搶嚐鮮。

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