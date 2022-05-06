　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

19天限時吃！超狂「豆香炸雞波堤堡」來了　每店每日只賣15顆

▲▼21世紀xMister Donut推聯名「厚豆香炸雞波堤堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲超狂「厚豆香炸雞波堤堡」開吃了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

這顆肯定要吃到！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」強勢聯手「Mister Donut」打造超罪惡「厚豆香炸雞波堤堡」，現炸的微辣ㄨ炸雞腿排夾在豆香蜜糖波堤當中，大口咬下簡直超滿足，5月11日起限時19天登場，每店每日限量15份，想吃要快。

▲▼21世紀xMister Donut推聯名「厚豆香炸雞波堤堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲無骨雞腿排夾在Q彈波堤當中超罪惡。

「21風味館 x Mister Donut」首度聯名推出超狂「厚豆香炸雞波堤堡」，選用經典招牌豆香蜜糖波堤變身漢堡包，Q彈波堤結合黑須豆香粉、蜜糖外衣，可是讓人一口接一口，中間則夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮生菜，打造微甜微鹹的口感，還帶有淡淡花生香，5月11日起至5月29日限時開吃，每門市每日限量15份，漢堡控、波堤控肯定要嚐鮮。

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲▼拿坡里推「1公斤腿排桶」、古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」。（圖／業者提供）

▲▼拿坡里推古早味新品「腸腸在一起」。（圖／業者提供）

另，拿坡里近日也打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5月30日前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃。

同步推出全新古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」，神還原台灣夜市經典美食大腸包小腸，特地選用新東陽後腿肉香腸搭配特製糯米腸，接著拌入香蔥、香蒜、乾辣椒粒現點現炸，鹹香又涮嘴，肯定也要搶嚐鮮。

【你可能也想看】

►99元吃麥當勞套餐！速食店「最新優惠」懶人包　還有披薩買大送大
►明天要搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、互換冷熱
►等到了！麻古茶坊限時3天「指定飲品買1送1」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
沒PCR「竟被確診」收居隔通知！　衛福部回：那現在要怎樣
女裸身驚醒！　房東兒拿鑰匙闖入性侵
快訊／遭指是高登金主　昶虹首發聲回應
快訊／陳建仁回應快篩爭議！　再嗆「好好看書可增長智慧」
女星兒打完疫苗「氣胸肺塌陷」！緊急開刀
女網紅全裸「美胸依偎700年聖樹」！　峇里島民要關她
催生前產婦確診！醫護全防護上陣　女嬰順利誕生未感染
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

19天限時吃！超狂「豆香炸雞波堤堡」來了　每店每日只賣15顆

全新科技「魔法拉提技術」讓你輕鬆成為防「溢」達人！

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸了　加碼最新泡菜、明太子口味　

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

全聯週六鳳梨「買1送1」！貓頭鷹鳳梨新品上市　5月限定優惠一次看

回收空瓶製成！超商獨賣「爽爽貓2款公益周邊」　還能幫助腦麻兒

【廣編】博客來開創線上藝廊「玲廊滿藝」　數百幅原創畫作展現藝苑之美

母親節小確幸！超商「咖啡飲品買5送2」限時3天　搶喝最新燕麥奶茶

網購母親節優惠最後衝刺　滿額賺樂透金、便宜SPA券限時搶

超商最新夏季零食、糖果一次看！葡萄果凍吃得到果肉　地瓜拿鐵超濃

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

19天限時吃！超狂「豆香炸雞波堤堡」來了　每店每日只賣15顆

全新科技「魔法拉提技術」讓你輕鬆成為防「溢」達人！

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸了　加碼最新泡菜、明太子口味　

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

全聯週六鳳梨「買1送1」！貓頭鷹鳳梨新品上市　5月限定優惠一次看

回收空瓶製成！超商獨賣「爽爽貓2款公益周邊」　還能幫助腦麻兒

【廣編】博客來開創線上藝廊「玲廊滿藝」　數百幅原創畫作展現藝苑之美

母親節小確幸！超商「咖啡飲品買5送2」限時3天　搶喝最新燕麥奶茶

網購母親節優惠最後衝刺　滿額賺樂透金、便宜SPA券限時搶

超商最新夏季零食、糖果一次看！葡萄果凍吃得到果肉　地瓜拿鐵超濃

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

狗妹強勢「嘴嘟姐姐臉上」　她歪嘴撇頭...臉上滿滿嫌棄媽笑爛

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

美股驚魂！40年老手喊「和其他人一樣害怕」　市場心態徹底崩壞

快訊／陳將双隊友快篩陽性　取消出席今日兄弟開球

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

張家小弟達陣…黃老師聽斗內狂怒「超負荷算老幾」　網笑噴：老三

大考前應戰營養素秘笈！醫師推薦這兩種吃出記憶力鞏固晶亮

環保局辦回收業消防安全講習演練　落實業者廠區消防安全

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

消費熱門新聞

超商限時「咖啡買6送6」明天開搶！

愛買10門市明開賣「家用快篩」！

麥當勞限時28天「飲料買1送1」！

新魔法拉提技術讓你成為防溢達人

限定優惠！全聯週六鳳梨買1送1

賣場驚見日本巨大純米瓶

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

8大速食店「最新優惠」快收下！

還沒賣號碼牌全發光！愛買6分店快篩完售

寶家5／1 開賣快篩單支199元

超商獨家「3款蘋果咖啡、飲品」來了

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

早鳥報稅刷「指定卡」　賺到滿滿小確幸

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

更多熱門

相關新聞

手搖飲「母親節優惠」懶人包！

手搖飲「母親節優惠」懶人包！

51勞動連假喝不夠沒關係，母親節再來喝一波！《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲祭出的「母親節限時優惠」，今（6）日可是要搶先開喝麻古茶坊、TEA TOP、歇腳亭「指定飲品買1送1」，接著周末加碼喝第2杯半價喝等小確幸，趕緊衝了。

純素食尚！高雄萬豪京享改蔬食百匯

純素食尚！高雄萬豪京享改蔬食百匯

手搖飲「指定飲品買1送1」連8天開喝

手搖飲「指定飲品買1送1」連8天開喝

手搖飲「3大人氣飲品第2杯半價喝」

手搖飲「3大人氣飲品第2杯半價喝」

頭城城堡咖啡廳可看蔚藍海景

頭城城堡咖啡廳可看蔚藍海景

關鍵字：

美食情報拿坡里21Plus21風味館

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面