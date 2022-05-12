　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

記者林彥臣、張寧倢／綜合報導

高雄鹽埕國小家長會、志工團3月起募集近4噸的愛心物資，並歷經1個多月「空陸接力」後，於5月11日運抵烏克蘭發放給受災的難民，12日部分物資也送到了前線，一位烏軍的阿兵哥，就站在物資前面，上面還放著兩國國旗的插圖，以及與烏克蘭同在（Stand With Ukraine）的標語。

臉書粉絲專頁 「Ukraine+Taiwan Forum」（烏克蘭+台灣論壇）分享了這張照片，並且用烏克蘭文表示，烏克蘭前線接收到台灣的人道援助。

另外「我與我的烏克蘭老婆Tanya」也在粉絲專頁上分享這則消息，並且補充說明，前陣子上新聞的高雄鹽埕國小募集的人道救援物資（睡袋、麥片、罐頭）已經送到烏克蘭白教堂市，部分也已經送抵需要的軍隊

烏克蘭埃斯披索電視台報導，這批近4噸的人道救援物資耗時1個月送達烏克蘭中部白教堂市，是台灣第一批抵達烏克蘭的捐贈物資，報導也秀出世界地圖稱，台灣雖然是遠在8000公里外的亞洲小國家，但卻沒有忽略烏克蘭發生的事。

▲▼高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸愛心物資，歷時月餘才運抵烏克蘭，當地志工身穿背心深入受轟炸區域發放物資送暖。（圖／林岳提供）

▲烏克蘭當地志工拍下許多照片與影片，透過鏡頭傳達烏克蘭現況。（圖／林岳提供）

報導也訪問了發起計畫的在台烏克蘭人林歐莉亞女士，她是高雄市鹽埕國小家長會長林岳的妻子，過去曾在白教堂農業大學教中文的她，嫁來台灣後並沒有把家鄉戰事置身事外，哥哥也已上戰場，於是發起募集活動，只花了幾天就收到了大量物資。

烏克蘭志工受訪表示，「他們（台灣）對我們國家的戰爭感同身受，他們了解自己可能會是下一個被侵略的國家，因為如果不能阻止俄羅斯，那中國也會認為入侵台灣很簡單容易。台灣人從戰爭開打的幾天內就開始幫忙，無論是傳達正確資訊，或是金援、募集物資與志工方面。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度夯華語　學校與台灣互動多

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

WHO：歐洲新冠肺炎死亡人數突破200萬

全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

「亞速鋼鐵廠」男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

台灣第一人！　女登山家曾格爾尼泊爾境內「8000公尺高峰」全登頂

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明紀念「悲劇性里程碑」

網紅穿粉色深V挖洞裙登山！性感擺拍再陷不雅照風波　警方急喊抓

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

印度夯華語　學校與台灣互動多

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了　阿兵哥合照「台灣同在」

WHO：歐洲新冠肺炎死亡人數突破200萬

全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

「亞速鋼鐵廠」男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

台灣第一人！　女登山家曾格爾尼泊爾境內「8000公尺高峰」全登頂

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明紀念「悲劇性里程碑」

網紅穿粉色深V挖洞裙登山！性感擺拍再陷不雅照風波　警方急喊抓

T1季後賽開打倒數　聯盟徵求最佳「攝」手

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒　

柯瑞放話「打爆」灰熊遭狠打臉　勇士狂輸！格林嗨揮毛巾惹議

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

印度夯華語　學校與台灣互動多

陳喬恩新婚1個月…突公開合照「放閃前男友」！網虧：幸福滿出來

單場50分32籃板史詩紀錄　辛巴奪PLG職籃4月MVP

布里悍多休一天正常先發　樂天改推霸林爵上陣

嘻小瓜「有鬍子變超man」罕見造型曝光！　網驚呼好帥：荷爾蒙爆發

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

久違重逢怕生哥躲角落　貓妹興奮攻擊秒被壓制

國際熱門新聞

全國送大麻！泰衛生部長宣布免費發100萬株

「高雄鹽埕國小」物資烏克蘭前線收到了

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

英國僅10%人從未染疫　專家：天生有抗新冠基因

WHO：歐洲新冠死亡人數突破200萬

俄：芬蘭和瑞典若加入北約，必動手

金正恩也怕了！戴口罩畫面首度曝光

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明悼紀

台灣登山家曾格爾尼泊爾8000公尺高峰全登頂

機師出事了　乘客接手開飛機成功降落

6-11歲童打莫德納　免疫反應顯著

亞速鋼鐵廠男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

更多熱門

相關新聞

戰火延伸到太空 美軍：俄羅斯頻頻干擾GPS系統

戰火延伸到太空 美軍：俄羅斯頻頻干擾GPS系統

美國太空司令部司令狄金生發出警告，俄羅斯正升高在太空軌道上的攻擊行動，頻頻干擾飛機、船舶、汽車和普通民眾使用的全球衛星定位系統（GPS）訊號。

俄：芬蘭和瑞典若加入北約，必動手

俄：芬蘭和瑞典若加入北約，必動手

亞速鋼鐵廠男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

亞速鋼鐵廠男女兵共結連理　3天後夫戰死沙場

俄軍「格魯烏特種部隊」中校指揮官陣亡

俄軍「格魯烏特種部隊」中校指揮官陣亡

美軍世界彼端吃漢堡王　俄軍邊境10英里吃口糧

美軍世界彼端吃漢堡王　俄軍邊境10英里吃口糧

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機高雄鹽埕國小

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

陸籍女台南賣春落網！待小套房2年不敢出門

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

女星採訪「恐怖老鼠屋」慘遭屋主毆臉！節目組報警

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！　醫生一看…結果嚇翻

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她從嘴裡拉出黑Q毛

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

網羨美國免費領快篩！她曝：市售沒比台灣價格更低

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面