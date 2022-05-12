俄外交部：芬蘭和瑞典若加入北約　必動手消除可能威脅

▲芬蘭總理馬琳(右)與總統尼尼斯托(左)支持加入北約。（組圖／路透、達志影像／newscom）

國際中心／綜合報導

俄羅斯外交部周四( 12日)表示，芬蘭領導層發表關於支持該國加入北約的聲明，是該國外交政策的激烈變化，俄方將會根據局勢進行回應。俄外交部同時表示，對此，俄羅斯將不得不採取技術性軍事手段或其他手段來消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

俄方多次強調，應由芬蘭政府和人民來選擇如何確保其國家安全，然而芬蘭必須意識到其選擇所承擔的責任及帶來的後果。

俄外交部指出，芬蘭加入北約將嚴重損害芬蘭跟俄羅斯的雙邊關係，並影響北歐地區的穩定與安全，芬蘭加入北約也將直接違反該國在國際法下的義務，首先是1947年的《巴黎和平條約》，當中規定任何一方都不能結成聯盟或參與反對對方的聯盟 。

此外，1992年的《俄羅斯與芬蘭關係基礎條約》，當中規定雙方不能對對方的領土完整或政治獨立進行武力威脅或使用武力。然而，由於目前西方集體對國際法的忽視，破壞條約行為已經成為常態。

▲芬蘭赫爾辛基參議院廣場舉行和平示威，聲援陷入戰火的烏克蘭。（圖／路透）

芬蘭總理馬琳(Sanna Marin)與總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)12日透過發布新聞稿的方式，共同聲明支持芬蘭加入北約的決定。這項聲明被視為芬蘭正式啟動申請加入北約的第一步。

馬琳與尼尼斯托在簡短的新聞稿中表示，加入「北大西洋公約組織」(NATO)將會增強芬蘭的安全，芬蘭的加入也會增強北約的防禦能力。芬蘭將立即送出加入北約的申請，也希望接下來幾天，芬蘭國內有關申請加入北約的各個程序能夠盡速進行。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致芬蘭民間與政府針對長期以來的「軍事不結盟」政策發生戲劇性轉變。芬蘭20多年來支持加入NATO的比率一直維持在2成到3成左右，但受到俄烏戰爭影響，日前的民調顯示支持度暴增到6成以上。

一般認為，芬蘭若決定加入北約，瑞典不可能繼續維持其不結盟的地位。因此，芬蘭政府12日的決定，預計也會再度加強瑞典加入北約的意願。