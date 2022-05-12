俄羅斯干擾GPS系統　美軍：太空軌道上的攻擊行動正升高

▲ 美國衛星圖像公司Maxar發布馬力波西側地區Prymorskyi的衛星照。（圖／路透）

中央社

美國太空司令部司令狄金生發出警告，俄羅斯正升高在太空軌道上的攻擊行動，頻頻干擾飛機、船舶、汽車和普通民眾使用的全球衛星定位系統（GPS）訊號。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，美國太空司令部司令狄金生（James Dickinson）表示，這些攻擊針對諸如GPS等太空能力。應用於導航、定位、勘探測繪和精準定時等的GPS，早已成為「全球各地國家和人民日常生活的一部分」。

俄羅斯部隊一直被指控利用干擾系統，鎖定烏克蘭境內的GPS訊號進行干擾，專家指稱此技術已成為「俄羅斯軍火庫的常用工具」。

烏克蘭軍方消息人士指出，自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯已部署各種干擾系統，最初僅影響到烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊的通訊。

在戰場上扮演重要角色的GPS技術，能利用衛星計算出GPS接收器的精確位置。除商業上應用外，GPS也用來供無人機偵察和展開協同行動。透過干擾或欺騙干擾GPS訊號，能阻止人員、車輛、船舶和飛機等精準定位，這可能招致災難性後果。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表的報告，俄羅斯部隊於入侵烏克蘭前，就把干擾設備送往俄軍集結地區。報告稱，在不斷升高的烏克蘭衝突中，俄軍積極利用GPS干擾和其他形式電子攻擊。

CSIS指出：「GPS干擾已成為俄羅斯軍火庫的常用工具，俄羅斯軍方自2014年以來頻頻干擾烏克蘭境內GPS訊號。早在開始入侵烏克蘭的很久以前，俄羅斯就一直積極干擾烏克蘭全境的GPS訊號。」

美國太空軍（US Space Force）副司令湯普森（David Thompson）今年4月告訴國家廣播公司（NBC）：「由於存在干擾裝置阻止他們接收到任何有用訊號，烏克蘭或許無法使用GPS。」

今年3月的多張照片顯示，烏克蘭開火摧毀了俄羅斯一座GPS干擾和無線電偵察站R-330ZH Zhitel。烏克蘭當局要求其民眾，協助找出那些強大干擾系統。

GPS干擾未侷限在烏克蘭。芬蘭當局今年3月表示，在俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及與俄羅斯接壤芬蘭東部邊界附近飛行的飛機留意到，它們的GPS訊號遭到干擾。那些干擾於芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在華盛頓會晤美國總統拜登，討論芬蘭與北大西洋公約組織（NATO）建立更緊密關係事宜後不久就開始出現。

狄金生將軍指出，俄羅斯和中國對美國及其太空盟友的太空行動構成「最迫切且最嚴重威脅」，因為中俄正積極發展、測試和部署反制太空能力的武器。

他指控俄羅斯和中國正在太空執行「破懷性」反飛彈測試，以及測試能干擾其他衛星的「軍民兩用」衛星。