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美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

▲▼美軍2004年就有能力把漢堡王，提供給阿富汗前線的美軍。（圖／翻攝自twitter／@Guardian_Mario）

▲美國2004年就有能力把漢堡王，提供給阿富汗前線的美軍。（圖／翻攝自twitter／@Guardian_Mario）

記者林彥臣／綜合報導

俗話說「三軍未動，糧草先行」，所有的戰爭都在考驗國家的後勤補給能力，在推特上就流傳了一張美軍在世界的彼端作戰，也能夠吃漢堡王的照片，被一位退役英軍飛官轉發，並且嘲諷俄軍在邊境10英里外，卻只能努力運送過期的口糧。

有網友說明，推特上流傳的照片，是2004年美軍將漢堡王運送到阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。

英國皇家空軍退役飛官內瑟伍德（Andy Netherwood）在推特發文指出，美國可以提供漢堡王給世界彼端的部隊，而俄羅斯則在努力為距離邊境10英里的部隊，提供過期的口糧包。

▲一名烏軍士兵繳獲俄軍過期野戰口糧的影片在各大社群網站上流傳。（圖／翻攝微博）

▲烏軍繳獲俄軍過期野戰口糧。（圖／翻攝微博）

內瑟伍德強調，全球大國和失敗大國之間的區別，在於後勤。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

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