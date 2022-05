美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

▲美國2004年就有能力把漢堡王,提供給阿富汗前線的美軍。(圖/翻攝自twitter/@Guardian_Mario)

記者林彥臣/綜合報導

俗話說「三軍未動,糧草先行」,所有的戰爭都在考驗國家的後勤補給能力,在推特上就流傳了一張美軍在世界的彼端作戰,也能夠吃漢堡王的照片,被一位退役英軍飛官轉發,並且嘲諷俄軍在邊境10英里外,卻只能努力運送過期的口糧。

有網友說明,推特上流傳的照片,是2004年美軍將漢堡王運送到阿富汗的巴格蘭空軍基地(Bagram Air Base)。

The US can keep its troops in Whoppers on the other side of the world whilst Russia struggles to feed its troops out of date ration packs 10 miles from its border. The difference between a global power and a failed power is logistics. https://t.co/0M80iBmKoE