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楊梅區公所大樓遇雨竟上浮45公分　將花3680萬「壓回去」

▲施工中的楊梅區公所行政大樓遭李家興等4名議員質疑，去年盧碧颱風侵台帶來大雨，結果大樓竟上浮45公分。（圖／記者沈繼昌攝）

▲施工中的楊梅區公所行政大樓遭李家興等4議員質疑，去年颱風侵台帶來大雨，結果大樓竟上浮45公分。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

仍在施工中的楊梅區公所行政大樓，居然遇雨上浮45公分，如此施工品質令人擔憂，市議員李家興等、周玉琴等4名在地議員11日在議會質詢時認為不可思議，要求追究相關單位責任並向廠商求償；區長邱世源表示，已委託桃園市土木技師公會進行鑑定，將視鑑定結果向原設計公司、廠商等單位求償。

市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方等4名在地市議員在市議會質詢時認為，楊梅區公所行政大樓原址拆除重建，原預計興建地下3層、地上6層大樓，去年8月基地竟因地下水上升傾斜，公所正門居上浮45公分，後棟也上升12公分，這是公共工程罕見狀況，經過緊急排水、堆置沙包加重，後來還犧牲地下3樓15個停車位才填實補救回來，其中犧牲地下3樓停車位實際已損失3000萬元。

▲楊梅區公所行政大樓遭李家興等4名議員質疑施工品質，要求市府向廠商求償與追究責任歸屬。（圖／記者沈繼昌攝）

▲楊梅區公所行政大樓遭李家興等4名議員質疑施工品質，要求市府向廠商求償與追究責任歸屬。（圖／記者沈繼昌攝）

李嘉興等議員強調，最後施工單位將地下3樓15格停車位灌漿增加載重，還增設79根地錨才補救回來，這種工程品質讓人不可思議，要求追究相關單位責任，並向廠商求償。

負責發包的市府新工處指出，去年8月7日盧碧颱風帶來強降雨灌入地下，從公所東側山坡地湧入基地地下水層，基地雖未淹水，但整個結構跟著上升，地下水位「上浮」傾斜，基地被隆起地下水層抬起來，施工團隊立即設置5處抽水井等應變補救，才避免上浮情形再度發生。

楊梅區長邱世源解釋，楊梅區行政大樓工程追加預算，包含初期整地增加營建廢棄物清運分類費用2300多萬元，另外還有調整室內隔間、家具與增設插座管線等項目，加上中山路側人行道與基地廣場工程變更3200多萬元，這部分共計5500多萬元，連同結構體上浮應變工程已耗費約9200多萬元。

此外，地下3層樓為停車場、機房及倉庫，原先規劃267個汽車位，檢討後取消地下3樓15格停車位作抗浮工程，增加載重混凝土灌漿、增設抽水井及水位觀測系統，另設79根地錨穩住結構體，所需3680萬元，先由楊梅區公所、交通局墊付，目前已委託桃園市土木技師公會進行責任鑑定，將視鑑定結果與責任比例向保險、設計與施工廠商等單位求償。

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