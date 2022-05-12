疫情中見溫情　嘉藥畢業生感恩向師長奉茶

▲嘉南藥理大學為了讓學生與師長能彼此分享暖心溫情，特別舉辦「感恩奉茶、獻禮暖心」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情升溫的5月，讓原本充滿感念溫馨的母親節黯淡了不少，緊接的6月將迎來畢業季，更要好好把握機會，在離別前向師長一訴感謝之情，嘉南藥理大學為了讓學生與師長能彼此分享暖心溫情，特別舉辦「感恩奉茶、獻禮暖心」活動。

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校防採高規格防疫措施下，活動以學生朗誦感謝詞的「點滴感恩心」拉開序幕，現場充滿感動溫馨，也在這疫情緊繃的時刻，注入對正向品格的一股支持。

「奉茶」是一種文化，也是一種精神，代表尊重與感恩。在「5月」這個溫馨的季節，母親節之後接續而來的畢業季，也充滿著感謝與祝福，嘉南藥理大學安排同學們向師長們奉茶，喝的不只是茶水，更是滿滿的感激與無限的祝福，藉由奉茶的儀式，表達感恩師長們無私的付出，時時的言行身教，培養學生的良好品德。

「感恩奉茶、獻禮暖心」活動共有70位師生參與，其中，運管四乙陳依蓵同學更邀請了父母一同參加，藉此活動感謝父母於成長過程中一路的陪伴，在適逢母親節的此時，顯得特別有意義。雖然為了嚴守疫情，師長們無法喝上一口學生奉上的感謝之茶，但接過茶杯的當下，從老師泛紅的眼眶，透露出內心的激動，一個小小的舉動，傳遞了師生間大大的感動與祝福，為這即將到來的畢業季離別，提早掛上美好的回憶。

副校長余光昌表示，嘉藥非常重視學生的品德教育，並遵循著「真實」校訓，不誇飾，不美化，展現最真的一面，「真」－實現真善美人生，「實」－腳踏實地做學問、學做人，期許學生保有真誠的自我，常懷感恩的心，感謝父母及師長照顧與提攜，進入社會踏入職場後，也應如此。