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九頭身美女議員涉貪沒悔意續押　母備豬腳麵線...聞訊嚎啕大哭

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市無黨籍議員戴寧被控詐領助理補助費新台幣518萬餘元，嘉義地檢署11日偵查終結，依法提起公訴，建請從重量處應執行有期徒刑24年，檢方認為戴寧違反貪污治罪條例和使公務員登載不實公文書罪嫌，提起公訴，法院晚間裁定續押，戴母原先幫女兒準備豬腳麵線，希望除去霉運也落空，當場嚎啕大哭。而戴寧還押看守所後，也傳出情緒激動。

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 戴寧母親賴惠勉上香祈求戴寧案件順利。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉檢新聞稿指出，戴寧民國99年3月1日起擔任嘉義市議員，明知公費助理補助費（含年終獎金即春節慰問金）非議員薪資一部分，也不是對議員的實質補貼，應核實全額支付公費助理，不得不實申報請領與挪用。

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線希望幫戴寧除去霉運。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方說，戴寧基於利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。當中陳男子等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧，供戴寧私人使用，實際詐得518萬7774元。

檢方指出，戴寧身為民意代表，肩負選民對市政的付託，卻利用職務之便詐領款項，敗壞官箴，違背社會大眾要求及期待公務人員執行職務應廉潔、公正和程序透明。

▲▼ 戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲戴寧母親賴惠勉準備豬腳麵線得知法院延長羈押，痛哭流涕泣不成聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢方說，戴寧矢口否認犯行，將聘用助理事宜推諉稱是父親所為，犯後態度惡劣、始終未見悔意，建請從重量處應執行有期徒刑24年，另戴寧郭姓前夫、協助找人頭的溫姓女子和擔任人頭的陳姓男子等4人被檢方緩起訴處分。

據了解，戴寧還押後情緒起伏大，12日整天食不下嚥，所方已安排心理師介入關懷，另一方面，戴寧母親賴惠勉昨晚本來煮了豬腳麵線等女兒回家去霉運，後來知道法官裁定繼續羈押，整個人崩潰大哭，直說自己女兒沒有做傷天害人的事，抱怨司法不公。

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