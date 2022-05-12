柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」

記者袁茵／台北報導

指揮中心12日宣布，13日起開放符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，並可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。不過，台北市長柯文哲認為，中央政策若堅持要PCR才給抗病毒藥物，「我直接告訴你，一定會死很多人。」儘管每個醫生都知道該怎麼做，但台灣醫界還是被健保局控制。

柯文哲12日下午視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員，針對新北市長侯友宜想簡化「快篩陽＝確診」流程，柯文哲認為，新北市單日確診數接近2萬例，「其實他（侯友宜）壓力最大。」如果涉及保險、法律文件，也許需要PCR證明，但如果是領藥之類的，「我想快篩陽就過了。」大概不會有人騙醫生說要吃抗病毒藥物，因為這也不是補藥。

▲柯文哲視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員。（圖／北市府提供，以下皆同）

被問到11日稱快篩陽就領藥，但有醫生擔憂對肝腎功能不好的病患來說，若未經醫生評估恐造成反效果？柯文哲回應，這些他都知道，這也是中央要考慮的，因為藥不是很多且又很貴，要考慮成本效益，如果是醫療資源無限的國家，那就直接給確診者吃，但現在一人份要2萬元，且也並非沒有副作用，就得視年齡、肝腎功能來決定。

柯文哲指出，目前人工智慧系統還沒建立，要跟病人說吃哪些藥也講不清楚，結論是在這種疫情嚴重時刻，恐怕只能80、20法則，沒辦法每件事情都求滿分，呼籲若是臨床上使用，「也許快篩陽就當確診」，但若涉及法律、保險、請假等就仍要PCR；而符合快篩陽等同確診的狀態下，哪些人要吃藥，仍要設定成本效益，包括全台共有多少藥、每戶藥多少錢，以及年齡層界線為何，包括是80歲者還是70歲，但這些都不是由地方政府決定。

不過，柯文哲也說，台灣醫療的唯一買家是健保，每個醫生遇到健保都要「乖乖聽話」，假使幫忙做核酸檢測，這筆核酸檢測的錢是由誰出？總不會要扣醫生的薪水，但疫情到現在為止，還沒看到健保署出來講話，因為疫情費用不能再走平常健保系統。

至於前副總統陳建仁稱，現在最重要不是看確診數，而是看重症與死亡的狀況，柯文哲直言，「其實我們都有讀書，我們都知道，現在確診已經沒辦法追蹤了啦！我猜我們現在已有黑數了。」只能退到有症狀才治療這一步，沒辦法追蹤到每個確診者。

最後，柯文哲強調，現在這關是台灣防疫最後一關卡，像是南韓感染後就解封、過關了，「我們現在是黎明前最後的黑暗。」問題在於如何撐過去，現在連確診都沒辦法處理，「很多中央的政策，如果堅持PCR才給抗病毒藥物，我直接告訴你，一定會死很多人。」不過台灣醫界被健保署控制住，儘管每個醫生都知道該怎麼做，但錢要如何處理，這沒有辦法。