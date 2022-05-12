全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

▲全聯更獨家販售一整桶雞塊造型的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」。（圖／全聯提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

時節進入立夏，代表夏天正式到來！為滿足民眾消暑渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰，其中話題「炸雞冰淇淋」超熱銷，全聯更獨家販售一整桶雞塊造型的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，抱著吃超過癮。另有韓國超人氣「Lotte Tico脆皮風味雪糕」與「Lotte Pepero巧克力棒」新口味等，冰控一定要吃起來！

▲為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

繼前幾年流行的珍珠奶茶冰品熱潮，今年「視覺系」冰品再度玩出新高度，像是日前爆紅的「NENE CHICKEN炸雞冰淇淋」，頂著全台第一隻炸雞外型冰淇淋光環，引爆消費者搶購潮，自3月初開賣至今已賣出超過15,000盒，堪稱另類冰品之光。

而一支一支吃還不過癮，全聯4月底更獨家開賣「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，進口起司加上香草白醬風味冰淇淋，外裹上白巧克力醬及玉米脆片，神還原成「雞塊」，且外包裝以桶裝方式呈現，一桶多吃超過癮。

▲全聯於4月底獨家開賣「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」。（圖／全聯提供）

「飲料系」冰品更是大放異彩，除了全聯獨家販售的「小美X天仁913茶王珍珠雪糕」外，還有咬一口猶如喝了一杯香純28歲奶茶的「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」，製冰時秉持布萊恩紅茶對紅茶一貫堅持，最後加上香濃牛奶，呈現和諧的味覺響宴；而「北回木瓜牛奶雪糕」則完美呈現木瓜香與奶香，就像喝木瓜牛奶一樣美味。

▲「飲料系」冰品除了有「小美X天仁913茶王珍珠雪糕」，還有「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」。

至於網紅「甜品系」冰品部分，主打人氣古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，一入口紅水烏龍的清新茶香充斥整個鼻腔，加上特製紅絲絨布朗尼與草莓果醬融合，集結所有經典口感呈現，是草莓控必吃！

另去年被搶爆的「Lotte Tico脆皮風味雪糕」系列，今年新推出的草莓風味才剛登台，隨即引發打卡風潮，超吸睛草莓巧克力脆皮包覆草莓冰淇淋，獨立包裝小小一顆，每次吃一個解饞剛剛好，難怪去年推出可可原味及黑巧克力脆皮2款口味，就賣破15萬盒。

▲網紅「甜品系」冰品部分，主打人氣古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」、全聯獨家販售的「HoHo姐巧克力牛奶布朗尼雪糕」。

若是巧克力控，全聯推薦獨家販售的「HoHo姐巧克力牛奶布朗尼雪糕」，是吃過大街小巷美食IG網紅hoho姐所推出的新商品，使用獨家製冰技術，內藏整塊扎實濃郁的布郎尼蛋糕，滑順好入口。另還有「阿奇儂PARFAIT繽莎榛果巧克力冰淇淋」使用榛果巧克力醬及可可粉、黑巧克力，MIX出有深度的冰淇淋體，精緻一顆好入口。

而韓國超人氣的「Lotte Pepero巧克力棒」更變身放大版冰淇淋，去年推出的杏仁巧克力跟花生巧克力2種口味，不論造型還是口味都完美神還原，只需銅板價就能品嚐，光2021年就賣破30萬支，今年再推出巧克力脆皮雪糕新口味。喜歡傳統口味則有「小美仙草撞奶雪糕」與「黑丸仙草厚乳風味雪糕」，散發出回甘滋味的仙草搭配香濃牛奶，清涼指數破表。

全聯觀察指出，今年除了「視覺系」、「飲料系」、「甜品系」新冰亮眼外，還有「水果系」冰品同樣受到消費者喜愛，如「枝仔冰城金果榴槤雪糕」、「枝仔冰城愛文芒果冰棒」，絕對是消暑首選。

近年「輕盈系」冰品也越來越多元，例如變成冰棒的比菲多，不只保有完整風味還添加膳食纖維；無加糖添加的「Lotte Ghana可可脆皮雪糕ZERO」則為韓國因應疫情所推出新品，主要是為了提供給重視健康或減糖中的民眾，不用擔心熱量爆表，也能滿足吃甜點的渴望。

▲全聯自5月13日起推出「世界啤酒節」檔期活動，祭出指定商品8折起優惠，讓消費者在家也能與世界乾杯。（圖／全聯提供）

除了新冰報到外，全聯也觀察到6～8月是一年中啤酒銷售最好的月份，因此陸續引進超過10款新啤酒，包括國產啤酒、進口啤酒、加味酒及調酒，更有來自立陶宛百年啤酒廠Volfas Engelman沃福斯的精釀啤酒等。另自5/13起推出「世界啤酒節」檔期活動，祭出指定商品8折起優惠，讓消費者在家也能與世界乾杯，一起安然共度疫情嚴峻時刻。全聯預計在氣溫逐漸飆高與話題新品帶動下，整體業績可望成長2成。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲老虎堂最新「芝士流心雪糕」開吃。（圖／老虎堂提供）

另外，自台中起家的黑糖珍珠鮮奶手搖飲「老虎堂」又推出全新罪惡雪糕了，這次直接把熔岩芝士流心藏進黑糖厚奶雪糕當中，大口咬下就是微鹹芝士餡，搭配黑糖、奶香，讓人忍不住一口接一口，即日起7-11限定開賣。而歇腳亭近日也近日也找來小美冰淇淋推出全新聯名「焦糖布蕾雪糕」，把罪惡的焦糖布蕾厚奶飲品直接變身消暑冰，即日起於全家超商開賣，至5月31日前還有還有第2件6折優惠。

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