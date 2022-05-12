全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯獨賣整桶「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」！60款新冰報到一次看

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲全聯更獨家販售一整桶雞塊造型的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

時節進入立夏，代表夏天正式到來！為滿足民眾消暑渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰，其中話題「炸雞冰淇淋」超熱銷，全聯更獨家販售一整桶雞塊造型的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，抱著吃超過癮。另有韓國超人氣「Lotte Tico脆皮風味雪糕」與「Lotte Pepero巧克力棒」新口味等，冰控一定要吃起來！

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

繼前幾年流行的珍珠奶茶冰品熱潮，今年「視覺系」冰品再度玩出新高度，像是日前爆紅的「NENE CHICKEN炸雞冰淇淋」，頂著全台第一隻炸雞外型冰淇淋光環，引爆消費者搶購潮，自3月初開賣至今已賣出超過15,000盒，堪稱另類冰品之光。

而一支一支吃還不過癮，全聯4月底更獨家開賣「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，進口起司加上香草白醬風味冰淇淋，外裹上白巧克力醬及玉米脆片，神還原成「雞塊」，且外包裝以桶裝方式呈現，一桶多吃超過癮。

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲全聯於4月底獨家開賣「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」。（圖／全聯提供）

「飲料系」冰品更是大放異彩，除了全聯獨家販售的「小美X天仁913茶王珍珠雪糕」外，還有咬一口猶如喝了一杯香純28歲奶茶的「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」，製冰時秉持布萊恩紅茶對紅茶一貫堅持，最後加上香濃牛奶，呈現和諧的味覺響宴；而「北回木瓜牛奶雪糕」則完美呈現木瓜香與奶香，就像喝木瓜牛奶一樣美味。

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲「飲料系」冰品除了有「小美X天仁913茶王珍珠雪糕」，還有「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」。

至於網紅「甜品系」冰品部分，主打人氣古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，一入口紅水烏龍的清新茶香充斥整個鼻腔，加上特製紅絲絨布朗尼與草莓果醬融合，集結所有經典口感呈現，是草莓控必吃！

另去年被搶爆的「Lotte Tico脆皮風味雪糕」系列，今年新推出的草莓風味才剛登台，隨即引發打卡風潮，超吸睛草莓巧克力脆皮包覆草莓冰淇淋，獨立包裝小小一顆，每次吃一個解饞剛剛好，難怪去年推出可可原味及黑巧克力脆皮2款口味，就賣破15萬盒。

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲網紅「甜品系」冰品部分，主打人氣古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」、全聯獨家販售的「HoHo姐巧克力牛奶布朗尼雪糕」。

若是巧克力控，全聯推薦獨家販售的「HoHo姐巧克力牛奶布朗尼雪糕」，是吃過大街小巷美食IG網紅hoho姐所推出的新商品，使用獨家製冰技術，內藏整塊扎實濃郁的布郎尼蛋糕，滑順好入口。另還有「阿奇儂PARFAIT繽莎榛果巧克力冰淇淋」使用榛果巧克力醬及可可粉、黑巧克力，MIX出有深度的冰淇淋體，精緻一顆好入口。

而韓國超人氣的「Lotte Pepero巧克力棒」更變身放大版冰淇淋，去年推出的杏仁巧克力跟花生巧克力2種口味，不論造型還是口味都完美神還原，只需銅板價就能品嚐，光2021年就賣破30萬支，今年再推出巧克力脆皮雪糕新口味。喜歡傳統口味則有「小美仙草撞奶雪糕」與「黑丸仙草厚乳風味雪糕」，散發出回甘滋味的仙草搭配香濃牛奶，清涼指數破表。

全聯觀察指出，今年除了「視覺系」、「飲料系」、「甜品系」新冰亮眼外，還有「水果系」冰品同樣受到消費者喜愛，如「枝仔冰城金果榴槤雪糕」、「枝仔冰城愛文芒果冰棒」，絕對是消暑首選。

近年「輕盈系」冰品也越來越多元，例如變成冰棒的比菲多，不只保有完整風味還添加膳食纖維；無加糖添加的「Lotte Ghana可可脆皮雪糕ZERO」則為韓國因應疫情所推出新品，主要是為了提供給重視健康或減糖中的民眾，不用擔心熱量爆表，也能滿足吃甜點的渴望。

▲▼為滿足消費者對消暑的渴望，全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰。（圖／全聯提供）

▲全聯自5月13日起推出「世界啤酒節」檔期活動，祭出指定商品8折起優惠，讓消費者在家也能與世界乾杯。（圖／全聯提供）

除了新冰報到外，全聯也觀察到6～8月是一年中啤酒銷售最好的月份，因此陸續引進超過10款新啤酒，包括國產啤酒、進口啤酒、加味酒及調酒，更有來自立陶宛百年啤酒廠Volfas Engelman沃福斯的精釀啤酒等。另自5/13起推出「世界啤酒節」檔期活動，祭出指定商品8折起優惠，讓消費者在家也能與世界乾杯，一起安然共度疫情嚴峻時刻。全聯預計在氣溫逐漸飆高與話題新品帶動下，整體業績可望成長2成。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲老虎堂最新「芝士流心雪糕」開吃。（圖／老虎堂提供）

另外，自台中起家的黑糖珍珠鮮奶手搖飲「老虎堂」又推出全新罪惡雪糕了，這次直接把熔岩芝士流心藏進黑糖厚奶雪糕當中，大口咬下就是微鹹芝士餡，搭配黑糖、奶香，讓人忍不住一口接一口，即日起7-11限定開賣。而歇腳亭近日也近日也找來小美冰淇淋推出全新聯名「焦糖布蕾雪糕」，把罪惡的焦糖布蕾厚奶飲品直接變身消暑冰，即日起於全家超商開賣，至5月31日前還有還有第2件6折優惠。

你可能也想看

要吃到！「黑糖厚奶雪糕」有新口味了　咬下爆出濃郁微鹹芝士餡

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她嘴裡拉出黑Q毛嘔：不只1根
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蝦皮App系統異常部份服務暫停使用　賣家氣炸手續費狂漲問題還一堆

全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

終結機車族夏日噩夢！「思波綺限定涼感洗潤組」沁涼去味甩油膩！

512護師節 ！　台北101晚間6點半點燈：感謝全國護理師

只有5天！電話對中「5、2、0」任一碼　漢堡王送薯條+可樂

【廣編】iRent首款互動養成遊戲　天天登入享機車免起步價　相揪好友種樹拿時數

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

超萌！全聯Xfoodpanda推聯名甜點　限時75折優惠碼、抽萬元加菜金

自購快篩搶便宜免排隊！跨境電商草莓網開賣一劑只要67元

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

蝦皮App系統異常部份服務暫停使用　賣家氣炸手續費狂漲問題還一堆

全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」！60款新冰報到一次看

終結機車族夏日噩夢！「思波綺限定涼感洗潤組」沁涼去味甩油膩！

512護師節 ！　台北101晚間6點半點燈：感謝全國護理師

只有5天！電話對中「5、2、0」任一碼　漢堡王送薯條+可樂

【廣編】iRent首款互動養成遊戲　天天登入享機車免起步價　相揪好友種樹拿時數

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

超萌！全聯Xfoodpanda推聯名甜點　限時75折優惠碼、抽萬元加菜金

自購快篩搶便宜免排隊！跨境電商草莓網開賣一劑只要67元

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　已重送EUA申請

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

永慶房屋孫慶餘：誠實房仲才能贏得認同

4大超商「護師節咖啡優惠」一次看

超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤

自購快篩草莓網開賣一劑只要67元

爆餡檸檬塔！超商獨家5大甜點新品

晾衣有臭味重洗一招教辨抗菌功效

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

被搶翻！全聯爆款洗衣膠囊是「它」

限時3天！超商3大咖啡飲品優惠來了

賣場驚見日本巨大純米瓶

母胎單身男幫媽過母親節！網友：有創意給過

超萌！全聯Xfoodpanda聯名甜點亮相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面