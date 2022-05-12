超萌！全聯Xfoodpanda推聯名甜點　限時75折優惠碼、抽萬元加菜金

▲全聯甜點品牌We Sweet首次與外送平台foodpanda合作，推出3款萌系熊貓聯名甜點，5/13~6/9限時開賣。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

萌到捨不得吃！全聯甜點品牌We Sweet首次與外送平台foodpanda合作，推出3款萌系熊貓聯名甜點，5/13~6/9限時開賣。此波還有限時75折優惠碼；而登錄消費發票，還有機會獲得foodpanda全聯加菜金最高1萬元、一個月免費外送等好禮。

全聯We Sweet與foodpanda合作推出堪稱「今夏最萌甜點」，超萌造型預計引爆一波IG分享熱潮。全聯表示，自今年初與外送平台foodpanda合作後，深受消費者喜愛，提供了方便快速的販售平台，現在不只能透過foodpanda購買全聯商品，更有獨一無二的超可愛聯名甜點，也是全聯首次與外送平台聯名合作。

3款甜點新品在5/13~6/9推出，售價79元~129元，不論是全聯門市或者foodpanda平台上的全聯商店都能買的到，預計整體可創下1,500萬元的業績。

▲全聯We Sweet X foodpanda聯名甜點首推「優格乳酪小熊包蛋糕」。

全聯We Sweet X foodpanda聯名甜點首推「優格乳酪小熊包蛋糕」，造型是胖胖達背的「小熊包」，首度亮相的呆萌Q臉，讓人想大咬一口，小熊包加入優格及可爾必思製成微酸的乳酪蛋糕，以日式水浴蒸烤手法使得蛋糕體更加輕盈綿密。

▲「抹茶奶凍竹子捲」以熊貓愛吃竹子的逗趣連結，使用來自京都宇治抹茶製成。

另一款「抹茶奶凍竹子捲」以熊貓愛吃竹子的逗趣連結，使用來自京都宇治抹茶製成，宛如竹子一般，並捲入Q彈抹茶奶凍，清新茶香。還有「草莓生乳酪蛋糕」淡雅的粉紅色，以草莓戚風蛋糕搭配生乳酪慕斯與草莓餡，每一口都有著幸福的滋味。

▲「草莓生乳酪蛋糕」以草莓戚風蛋糕搭配生乳酪慕斯與草莓餡。

為歡慶全新聯名甜點上市，活動時間內購買任一款全聯We Sweet X foodpanda聯名甜點，打開包裝即享有神祕優惠。同步祭出加碼活動，登錄發票可抽大獎，5/13~6/9於實體門市或PXGo! 全聯線上購、foodpanda等平台，購買We Sweet系列商品任1款，登錄發票即可抽foodpanda全聯加菜金最高1萬元、1個月免費外送等好禮，1張發票可獲得1次抽獎機會，以此類推，詳細活動可於PXGo!全聯線上購官方網站查詢。

另外，5/13~5/19於foodpanda訂購全聯，並輸入優惠碼【叫全聯】，單筆消費滿549元即享75折優惠(最高折抵200元)，每人可用1次，數量有限，送完為止

▲全聯甜點品牌We Sweet首次與外送平台foodpanda合作，推出3款萌系熊貓聯名甜點，5/13~6/9限時開賣。（圖／業者提供）

除了甜點之外，全聯在5/13~6/9推出阪急麵包創業祭活動，首波在5/13~5/26，購買原價30元麵包任4個優惠價100元；還推出全新「大盛系列」麵包，強調增量20%，給消費者大大的滿足感，均一價39元，共有4款新品，網羅台、日人氣味。

包括「大阪燒」鋪上高麗菜絲、紅薑絲、培根及鮮美柴魚片，搭配道地的otafuku多福大阪燒專用醬；「蔥花燒」有新鮮多汁的蔥花，拌入主廚特調豬油鹹香醬，充滿懷念古早味。「柴魚肉脯可頌」香甜沙拉醬、豬肉脯與鮮香柴魚片的完美組合，夾入酥鬆的可頌內。「厚培根洋蔥麵包」以日本麵粉研製Q彈麵包，外層裹上香濃起司粉，再佐以厚實培根丁、新鮮洋蔥，風味濃郁。5/27~6/9購買原價39元麵包「任3個99元」。