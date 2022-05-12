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高階文官培訓今年重新啟動　保訓會邀產官學界擔任講座

▲▼立法院司法及法制委員會 考試院祕書長劉建忻 考選部長許舒翔 銓敘部長周志宏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公務人員保障暨培訓委員會郝培芝（左一）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

保訓會12日表示，考試院主導的「高階文官培訓飛躍方案」是全國最高等級的公務人員培訓，總計有來自全國各地簡任第十職等以上的優秀高階主管，經過層層篩選後，擇優40位參與今年的培訓活動，總統蔡英文也參與本訓練的線上開訓典禮活動，可見國家對高階人才培育的重視程度。

考試院12日召開院會，公務人員保障暨培訓委員會以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練規劃辦理情形」為題進行專案報告，說明今年高階訓練課程的規劃重點與特色，聚焦在延聘我國「六大核心戰略產業」傑出高階菁英擔任業師、強化高階文官雙語及跨域及數位治理的能力。

保訓會說明，「高階文官培訓飛躍方案」原訂在去年5月開辦，為因應新冠肺炎疫情而延後辦理。考量高階文官培訓的必要性，保訓會以嚴謹防疫及滾動調整的辦理原則，將在今年重新啟動，今年高階訓練依訓練對象分成管理發展訓練、領導發展訓練及決策發展訓練3班。

保訓會主委兼國家文官學院院長郝培芝表示，今年高階訓練配合雙語國家政策，特別在全球治理模組新增「全球移動力人才培養」系列課程，與英國文化協會（British Council）合作，以提升高階文官國際溝通能力。

郝培芝也說，為突破疫情及時空限制，今年度國外研習課程與英國文官學院（Civil Service College Limited, CSC）及芬蘭公共管理學院（Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS）合作，採行線上培訓模式，汲取國外政策經驗。

郝培芝說明，今年的飛躍方案在「職務見習」首度導入短期蹲點機制，本次邀請擔任受訓人員業師的傑出企業家或高階主管。

郝培芝指出，包括崇越集團董事長郭智輝、外貿協會董事長黃志芳、中華電信董事長謝繼茂、台灣金融科技公司董事長王可言、中華航空董事長謝世謙、桃園捷運董事長劉坤億、鼎泰豐董事長楊紀華、國家衛生研究院院長梁賡義、聯合再生董事長洪傳獻等9人。

郝培芝表示，受訓人員向業師學習決策管理，並且深入瞭解產業實務及需求，藉由政府與民間跨域交流，使未來國家政策更能符合社會發展脈動。

郝培芝表示，保訓會邀請產、官、學界頂尖菁英擔任講座，由來自不同領域的優秀講座，針對時下重要政策議題或發展趨勢進行闡述與分享，並且特別邀請產業界擔任大師學堂講座，包括崇越集團董事長郭郭智輝、安碁資訊董事長施宣輝、微軟台灣區總經理孫基康等人。

郝培芝認為，為促進國家數位轉型，高階文官必須具備運用資通訊能力，因此今年新增「數位發展與前瞻決策」主題課程，除了聘請行政院政務委員郭耀煌講授相關理論知識，並安排衛福部常務次長石崇良、環保署環境檢驗所長張順欽線上分享成功案例。

郝培芝也強調，保訓會及國家文官學院將持續精進，兼顧組織目標、高階文官職涯發展以及國家發展需要，為政府培育優秀接班人團隊，以達成提升國家整體競爭力的目標。

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