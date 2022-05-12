像地獄！7月嬰確診2天「突喘不過氣」　送急診驚：再晚就慘了

▲7個月大的兒子確診引發哮吼，讓人父很煎熬。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位父親在臉書「●【爆料公社二社】●」發文，分享7個月大的兒子從確診到出院的過程，一度險些失去這個小孩，煎熬到讓他直呼，「如果知道疫情會擴散得如此嚴重，再讓我們選擇一次，我們會把這個孩子生下，讓他承受這種病痛嗎？」

「2019年底開始發生疫情到現在，從來沒有像現在如此的感受……感覺像在地獄」，這位爸爸文中表示，7個月大的兒子從5日中午開始發燒，從低溫燒開始爬升成高燒，當天下午就立刻帶到附近的小兒診所。醫生則建議回家立刻快篩，因為小孩上呼吸道感染的症狀跟新冠太像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但因為快篩根本買不到，夫妻倆一開始決定先餵退燒藥，以及醫生開的感冒藥水。隔天，親友如及時雨般帶來快篩，一驗果然出現兩條線，且小孩的喉嚨已經開始有卡痰的聲音，精神也開始不佳，兩人趕緊衝到醫院急診，映入眼簾的卻是滿滿的人潮，都在等待做PCR。

原PO老婆見狀，趕緊向急診護理師說明孩子病況，而後就有醫師到急診門口來看診，「醫生看診了一段時間，感覺他一直在猶豫，最後醫生說，先讓兒子回家居家照護，以重感冒的模式來看護」，但也交代，只要小孩症狀加重，再來急診就要直接住院，隨後也做了PCR，當天傍晚就收到陽性確診的訊息。

▲現在不管到哪間醫院，急診幾乎都排滿要做PCR的人潮。圖非本新聞醫院及當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

從急診回到家後，7月嬰卻反覆高燒，吃了退燒藥也壓不下去，更令原PO夫妻煎熬的是，小孩的痰越來越濃、咳嗽頻率越來越頻繁、聲音越來越沙啞，「到5/7凌晨1:30，我老婆原本打算要睡覺了，卻看到睡覺中的兒子眼睛突然睜開，臉上露出痛苦的表情，胸部一直起伏，感覺他好像喘不過氣！」甚至發不太出聲音。

這嚇得夫妻二人趕緊打119，把兒子送急診室，「醫生說，兒子是新冠病毒引發哮吼，造成喉頭緊縮，才7個月的嬰兒 呼吸道都還未發育成熟，如果再晚一點，後果不堪設想，最嚴重甚至會死亡！」醫師還說，「還好你們發現得早，趕快送來急診……」所幸在醫院細心照護下，目前兒子已經平安出院。

回想這幾天往返醫院，原PO相當有感，因為很多在急診排隊的都是背著嬰兒、牽著小孩的父母，「大家都不希望自己的孩子遭遇新聞上孩子的遭遇，希望承受病痛的小孩能盡快接受治療」，忍不住形容現在北部醫療情況根本是父母親的地獄。

最後他也提醒，一定要先幫小朋友跟大人備退燒藥，真的有症狀時，就帶著退燒藥到醫院，「因為醫院現在沒有辦法立即診斷跟開藥，只能先救自己或孩子，記得先備退燒藥，才能自己救自己的家人跟小孩。」

貼文一出，不少人看了也直嘆，「真的不要再講孩子得了是輕症了，看了很多篇，都是心力交瘁的父母，唉」、「當了爸媽之後真的能夠深刻體會那種焦慮不安的情緒，深怕孩子有什麼狀況，各位爸媽們都辛苦了」、「看了覺得好難過，到底為什麼要這麼輕忽這個疫情」、「還一堆大人確診不乖乖隔離的……認為輕症沒差！確診不可怕，可怕的是人心。」