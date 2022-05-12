快篩陽＝確診問題多！居家隔離證明難　柯文哲：每個醫生變「張老師」

記者袁茵／台北報導

居家隔離、居家檢疫、自主防疫等3類人快篩陽視同確診於12日上路，但台北市長柯文哲上午直言，上路首日有滿多問題的。針對政策上路首日的問題，柯文哲下午表示，民眾拿到居家隔離通知書時，早已超過居隔時間，這樣變成不符合中央規定，且因為民眾不熟悉系統，讓「每個醫生、護理師變成張老師」。

柯文哲12日下午視察聯醫忠孝院區視訊診療流程及慰勞醫護人員，被問到台北市視訊診療系統有何需要改進？柯文哲回應，系統一下子就額滿，但檢視後會發現，儘管快篩陽視同確診，不過「居家檢疫、自主管理」等要如何證明？雖說需要居家隔離通知書，但等到民眾拿到居隔書時，早已超過居家隔離時間，因此通知書等法律文件證明，會讓掛號過程變很複雜。

柯文哲提及，雖然表面上有一堆人掛號，但醫生詢問是否屬於「居家隔離」時，結果又不符合中央的規定；不過系統上線後有很多都要修正，他也看出了很多缺點，只是這程式為不到48小時內寫出來的，要上線且完成教育訓練相當困難。

關於視訊診療一人需要花多少時間？柯文哲說明，如果病患過去常常看病，那系統當然很快，但對今天使用的老百姓來講，光是要搞懂系統就要花30分鐘，「每個醫生都變成張老師（意指輔導人員），護理師也是張老師，要花很多時間說明。」每個系統引進都需要時間醞釀，今天雙方都不習慣。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃克翔攝）