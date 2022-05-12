快篩陽=確診今上路！北市公布視訊診療SOP　簡單5步驟需收掛號費

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布12日起，民眾在居家隔離、自主防疫、居家檢疫這3類期間快篩陽性，可透過遠距、視訊診療，經醫師確認快篩陽性結果後，由醫師協助以健保卡上傳結果，自動研判為確診。北市衛生局也列出視訊診療的5道SOP，讓民眾能更順暢的使用此服務。

北市衛生局表示，台北市關懷中心將協助民眾媒合預約快篩陽確診遠距、視訊診療醫師評估作業，有關視訊診療評估，請民眾配合以下事項：

一、自行快篩陽性，於判讀陽性之檢測卡匣、檢測片，寫上姓名及檢測日期。

二、將檢測判讀後之檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、預約遠距醫療或視訊門診時將照片上傳視訊平台。

四、配合於醫師視訊評估時，出示判讀陽性之檢測卡匣或檢測片。

五、診療完畢後，請用剪刀將快篩試劑剪毀。

北市開設23處防疫急門診（包含3處親子防疫急門診快速通道：北市聯合醫院婦幼院區、馬偕醫院新冠親子防疫門診、臺大醫院臺大親子疫病門診），專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，包括：北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院、國泰綜合醫院、台大醫院、新光醫院、台北長庚、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台安醫院、三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處、西園醫療社團法人西園醫院、博仁綜合醫院、「北士科車來速」及「木柵機廠車來速」，有需求的民眾可於衛生局官網查詢預約。

衛生局表示，若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再至台北市快篩陽急門診就醫，如檢測快篩結果為陽性時，請配合以下事項：

一、預約台北市快篩陽性急門診檢測PCR。

二、請將使用過的快篩試劑密封交給醫護人員。

三、請攜帶健保卡。

四、請全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。

五、若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

六、採檢PCR現場主動向工作人員更新及確認個人手機號碼，後續如檢驗結果確診，方可即時收到簡訊及進行自主回報。

如無相關症狀或檢測結果為陰性，仍請遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。提醒一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。北市衛生局也呼籲，民眾可多利用外帶餐點取代餐廳內用聚餐，多使用電話或視訊聯繫關懷取代實體見面。