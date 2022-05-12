基隆+1876！6歲以下幼童增132人染疫　2449人居隔137班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心12日公布國內本土病例新增6萬5385例，其中基隆新增1876例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1876例中，其中男性有875人、女性則是1001人；年齡別以25-34歲最高，有327人占比17.43%，其次是35-44歲，有324人占比17.27%，另外75歲以上的長者有61人、65-74歲有122人、6歲以下有132人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數2449人，較昨天減少704人，自主健康管理為18人，與昨天相同；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1201人，今天早上共計篩檢659人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬2,113人次。至於本市快篩陽性的專線，昨天有519通；今天上午有191通。

林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治150床、空床85床，空床率36.2%。統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症37名、中症11名、輕症54名；部立基隆醫院：重症7名、中症15名、輕症15名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症2名。

林右昌說，至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有國小1校、幼兒園3校；部分班級停課的學校，包括高中職3校、國中3校、國小24校及幼兒園33校，共計63校、137班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估2萬5006人，利用快速通道的有6666人，有1萬0139人完成健康條件審核，符合資格已派案7592人，另有2547人不符合資格。

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