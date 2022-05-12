免排隊！她實測「上網買快篩」1支62元　買滿100劑都有貨

記者黃君瀚／綜合報導

本土疫情爆發，實名制快篩供給緊繃，藥局前總是大排長龍；非實名制快篩市面上1支普遍在180元以上，價格並不便宜。指揮中心11日開放民眾可輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，就有網友發現，香港草莓網愛康（AIKANG）牌快篩，1支僅賣67元（新台幣，下同），20入組平均更只要62元，消費滿1500元即可免運送台灣。

近日搶快篩成了台灣全民運動，甚至演變成「快篩之亂」，在外群聚排隊還有可能暴露在染疫的風險中。好在現在民眾有了簡便新選擇，跨境網購快篩試劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香港草莓網上能買到不同牌子的快篩劑。（圖／ETtoday）

就有網友實測，上跨境電商香港草莓網免排隊，在家就能輕鬆購入快篩試劑。進入草莓網官網後，只要輸入關鍵字「COVID-19 Antigen Test」或「Antigen Test」，就能搜到多個品牌的快篩試劑。

各品牌中以愛康（AIKANG）最為划算，單入僅67元，一次購買20入組1支平均更只要62元，幾乎是台灣市場價格的1/3，貨源還相當充足，買到個人自用的上限100支沒問題。

▲草莓網上販售的愛康（AIKANG）牌1支67元，一次購入20支均價只要62元。（圖／ETtoday）

即使用不到100支這麼大量，下單20入組，運送至台灣運費也只要150元，結帳總金額為1389元，平均1支不到70元一樣相當便宜。

不過要特別注意的是，跨境網購快篩試劑得經過正式報關程序，且在今年6月30日前每人僅限輸入一次，上限為100劑。此外，民眾自行輸入雖不限定為衛福部核准之EUA產品，但產品安全及有效性需自行負責。

▲無論是一次買滿上限100支，或只買20入組支付運費，換算下來都比台灣市場價格便宜許多。（圖／ETtoday）

為解決快篩不足困境，指揮中心11日宣布開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，至於該如何買，《東森新媒體ETtoday》整理出6大QA消除疑惑。

Ｑ1：民眾自海外自行輸入快篩試劑，有數量、次數限制？

A：食藥署指出，開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。

Q2：民眾要怎麼從國外自行輸入快篩？

A：民眾可請託海外親友在當地購買後寄回國內，也有網友分享包括香港草莓網、美國亞馬遜、日本亞馬遜等網站有販售快篩並可寄送到台灣，在相關購物網站搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑。



Q3：是否有期限？

A：即日起至111年6月30日前。

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路後，藥局每日排隊人潮不斷。（圖／記者林敬旻攝）

Q4：有限定為衛福部核准之EUA產品嗎？

Ａ：不限。但若民眾自行輸入「非衛福部核准之EUA產品」，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，其產品安全及有效性需由民眾自行負責。

Q5：目前已有那些快篩試劑廠牌符合衛福部核准之EUA？

Ａ：從食藥署COVID-19防疫醫材專區上可以看到，目前已經通過的快篩試劑名單，《東森新媒體ETtoday》為您整理一次看。

從目前名單上可以看到，緊急授權輸入的快篩試劑共有22件，以美國、南韓為大宗，其中也有中國製造的BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組。BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組快篩試劑，是由新加坡商必帝公司台灣分公司引進，5/3才在EUA名單上。名單上的廠牌則還有常見的德廠亞培（Panbio）、羅氏等。

另外還有7件為國內專案製造的快篩試劑，分別為福爾威創、飛確RV2、Vstrip RV2、台塑生醫、凌越、速可安、長興等6款。

Q6：民眾自行輸入的快篩可轉賣嗎？

A：食藥署長吳秀梅提醒，輸入自用快篩不得轉賣，否則非醫療器材商販賣醫療器材，可以處3萬至100萬罰鍰。她也呼籲國人進行「全民監督」，若發現有私下販售或網路販售，都歡迎向食藥署檢舉。