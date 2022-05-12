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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房東一度電收6元吃不消！　內政部：研擬電費帳單納入定型化契約

▲▼6月夏季電價凍漲 冷氣室外機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲超收電價成為租屋族一大負擔。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會12日排審《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案，民進黨立委莊瑞雄直言，很多房東把電價訂在每度新台幣5至6.3元，而不是照電費帳單收費，超收電費成為租屋族大負擔；對此，內政部次長邱昌嶽回應，這的確是租客面臨的痛點，未來將考慮是否將電費帳單機制登載在「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」裡面。

莊瑞雄會中直言，他認為內政部「沒有做得不錯，但是很積極在做」，社會對於成效仍有更高期待，例如很多房東把每度電價訂在5至6.3元之間，超收電費金額對於租屋族而言，成為一筆蠻大的負擔，而去年疫情期間，行政院推出「6、7月電費免夏季電費計價」優惠方案，但是沒有按照電費帳單收費的租屋族仍然是看得到、吃不到，顯然政策沒有達到目標。

莊瑞雄舉例，為了引導房東計算合理電費，台電推行電費帳單新增「當期平均電費」欄位，讓房東和房客在電費收取繳納有所依據，也可使電費的計算更公開透明，未來要怎麼讓電費收取機制更合理化？

對此，邱昌嶽回應，這的確是房客面臨的痛點，現在「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」明文規定，房東不能跟房客超收相關電費，應該分為夏季、非夏季額度來計算，不過很多地方還是要跟房客算得更清楚一點，例如公共空間、飲水機使用的電費等，去年內政部曾與台電研商電費帳單機制，未來亦可能登載在「應記載及不得記載事項」裡面，內政部會想辦法來做。

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