逼女房客玩性愛SM！「肉體換租」要求只穿比基尼　噁房東下場出爐

▲男房東提出「免房租」吸引無家可歸的女性，以身體作為交換。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國現年53歲男子考克斯（Christopher Cox）先前徵求可接受「肉體性愛抵房租」的女房客，只要女性願意陪睡玩SM、穿比基尼煮飯打掃，就能免去租金。他因此被告上法院，法院最終判處他入獄12個月，這也是英國針對「性愛抵租金」類似案件作出判決的首例。

綜合每日郵報、標準晚報報導，考克斯2018年透過刊登租屋廣告，徵求年滿16歲年輕女子入住自家房間，但免費住宿的條件除了做飯、打掃、洗衣等，還必須「做更多事情」，還要先發照片給他過目。

依據考克斯的要求，女房客在家中必須穿著比基尼，並和他發生性行為，要陪睡、玩SM。此案事後被英國記者爆料揭發，檢方事後將他起訴，進入審理程序，他也成為英國第一位因性愛抵房租而被起訴的嫌疑人。一名女受害者宣稱，她在家中被迫穿著比基尼走來走去，還要陪睡玩SM，甚至被考克斯綑綁，直到她哭泣才解開。

檢方表示，考克斯鎖定弱勢女性出手，得知受害女子的健康與經濟狀況不佳，有自殺輕生傾向，瞭解她從事過性產業工作，就利用房東的身分滿足自身慾望。最終，法院以控制賣淫罪判處考克斯12個月徒刑，另外以煽動賣淫等罪嫌判處6個月徒刑。

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「肉體換租」招攬女房客 要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴